Российский флот разваливается, заводы не успевают за потерями, - The Telegraph

В этом году российский флот должен получить десяток новых военных кораблей, четыре из которых - подводные.

В 2024 году российский флот планирует получить 12 новых военных кораблей и еще 38 малых кораблей. Это на два военных корабля больше, чем в прошлом году - и вдвое больше, чем среднегодовой показатель за предыдущее десятилетие. И на бумаге это на два военных корабля больше, чем планирует принять в этом году ведущий флот мира - ВМС США.

Как говорится в материале The Telegraph, на практике предполагаемый переломный год для строительства военных кораблей в России на самом деле больше похож на отмывание средств. За исключением подводных лодок, новые российские корабли небольшие, легко вооружены и оснащены потенциально ненадежным оборудованием, таким как морские двигатели, которые ранее россияне импортировали из Украины, а теперь собирают самостоятельно.

Россия не успевает за потерями

Хуже того, российское судостроение едва поспевает за потерями российских кораблей в войне России против Украины. Украинские ракеты и беспилотные катера топят или взрывают тоннаж российского флота почти так же быстро, как Россия может его наращивать.

Видео дня

Существует несколько способов сравнения военно-морских сил. Первый заключается в том, чтобы подсчитать отдельные океанские корпуса, независимо от размера этих корпусов или того, какое оружие они несут. Другой заключается в том, чтобы сложить общее количество ракет, которые может нести флот. Третье - подсчитать тоннаж - то есть сколько тонн воды вытесняет весь флот.

Тоннаж является полезным показателем, поскольку более крупные корабли, как правило, более живучи и имеют более тяжелое вооружение, чем потенциально многочисленные меньшие военные корабли. Вот почему, несмотря на то, что китайский флот имеет больше корпусов, чем ВМС США - 350 китайских военных кораблей против 290 американских - ВМС США все равно являются самым мощным флотом .

Водоизмещение флота США составляет 8,2 миллиона тонн, а флота Китая - 3,2 миллиона тонн. Неудивительно, что больший тоннаж также означает более тяжелое вооружение. Американские военные корабли плавают с примерно 9900 ракетными ячейками или трубами. Китайские корабли плывут только с 4200 ячеек или трубок, а российские - только с 3000.

Не менее страшным для Москвы является то, что военно-морские силы США и Китая неуклонно растут в тоннаже, поскольку большие новые корабли заменяют меньшие старые. Но российский флот идет в противоположном направлении. Меньшие новые корабли заменяют большие старые.

Во время холодной войны российский флот был настоящим морским флотом с амбициями развернуть надводные корабли и подводные лодки по всему миру. Надводные корабли включали массивные линейные крейсеры, а также эсминцы, фрегаты и даже авианосцы.

Но советская промышленность надводного судостроения потерпела крах вместе с Советским Союзом - и так и не восстановилась. Самые большие корабли на российской службе - несколько линейных крейсеров, крейсеров и эсминцев и один старый авианосец - это советские остатки. И один из таких пережитков, крейсер "Москва", был потоплен украинскими противокорабельными ракетами в 2022 году.

Российской промышленности все еще удается строить большое количество больших подводных лодок. Но новые российские надводные корабли, как правило, являются патрульными кораблями, корветами и фрегатами водоизмещением всего несколько тысяч тонн, что делает их максимум в треть размером одного из примерно 70 эсминцев типа "Арли Берк" ВМС США.

"Морские амбиции Москвы сократились вместе с ее кораблями. Все больше и больше российский флот является береговым", - пишет издание.

В чем проблема российского флота?

Основной причиной постоянного сокращения отдельных российских кораблей и российской военно-морской стратегии является то, что российская промышленность пытается создать морские двигатели достаточного размера и надежности, чтобы двигать что-то большее, чем фрегат. До 2022 года большинство своих морских двигателей Россия импортировала из Украины.

Российские военные корабли настолько ненадежны, что российский флот прилагает усилия, чтобы поддерживать огромный флот океанских буксиров, роль которых включает буксировку военных кораблей, двигатели которых отказывают во время развертывания. Общее водоизмещение буксирного флота российского флота составляет около 150 000 тонн, что делает его больше, чем весь флот Канады.

В этом году российский флот должен получить десяток новых военных кораблей. Четыре - подводные, но большинство других - корветы. Учитывая то, что в этом году украинцы уничтожили по меньшей мере три надводных корабля российского Черноморского флота - два корвета и десантный корабль - возможно, рост тоннажа российского флота в этом году будет незначительным, если не фактически равным.

"Невероятно, но это должно стать значительным улучшением по сравнению с 2022 годом, когда российский флот фактически сократился - главным образом из-за потери 11 000-тонной "Москвы". Длительный упадок российского флота продолжается, за исключением подводного флота", - отмечает издание.

Российское судостроение - последние новости

В мае сообщалось, что в России провели церемонию спуска на воду малого ракетного корабля "Ставрополь", который стал последним представителем проекта 21631 "Буян-М". Корабль может нести "Калибры".

Еще ранее на Зеленодольском заводе спустили на воду малый ракетный ко рабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий"

Вас также могут заинтересовать новости: