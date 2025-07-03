Вертолет AH-64 Apache поступил на вооружение в 1986 году.

Американская армия имеет на своем вооружении известные на весь мир боевые машины. Касается это и ударных вертолетов.

На протяжении последнего столетия США использовали несколько ударных вертолетов. И некоторые из них – например, Bell AH-1 Cobra – считаются одними из лучших ударных вертолетов, которые когда-либо использовались в войне, пишет Slash Gear. Но среди многих вертолетов, которые используют американские военные, ни один не сеет столько страха, как AH-64 Apache, добавляют авторы.

Вертолет AH-64 Apache поступил на вооружение в 1986 году. Он пришел на замену легендарному AH-1 Cobra, который многие считают первым в мире настоящим ударным вертолетом.

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Во Вьетнаме "Кобра" зарекомендовала себя как сила, с которой следует считаться. Военные искали ударный вертолет с большей дальностью полета, более высоким потолком полета и улучшенным вооружением и бронированием по сравнению с "Коброй". Поэтому в начале 1970-х годов был объявлен запрос на предложения на создание этого самолета.

"Несколько авиастроительных компаний подали свои предложения по проекту, в том числе Lockheed Martin и Hughes, а также Sikorsky и Bell. В конце концов, военные выбрали Hughes и Bell, и к середине 1970-х годов два летающих прототипа, один из которых станет AH-64, YAH-64A (разработанный Hughes) и YAH-63A (разработанный Bell), были завершены. Военные подвергли оба аппарата дальнейшим испытаниям, после которых был выбран вариант Hughes", – рассказывают авторы.

AH-64: основные характеристики

AH-64 – это двухэкипажный ударный вертолет, который не только невероятно быстрый, но и является одним из немногих вертолетов, способных стрелять ракетами класса "воздух-воздух".

Кроме ракет Stinger, он также оснащен 30-мм цепной пушкой с боекомплектом 1200 выстрелов. Она способна стрелять со скоростью 600-650 выстрелов в минуту. Также АН-64 несет 16 ракет Hellfire и 76 2,75-дюймовых (6,9 см) ракет, говорится в материале.

Борт может набирать высоту более 2800 футов (ориентировочно 853 м) за минуту, развивая максимальную скорость около 186 миль в час (примерно 300 км в час).

"AH-64 также может похвастаться впечатляющей броневой защитой и такими функциями, как индикаторы вражеского огня и геолокация угроз в реальном времени, что повышает его живучесть. Кроме того, он оснащен современными системами наведения, которые позволяют ему сканировать поле боя и соответственно поражать цели. В Вооруженных силах США AH-64 стоят на вооружении армии, где они участвовали в каждом крупном военном конфликте с момента их появления в 1980-х годах", – добавляет ресурс.

По состоянию на сейчас построено всего 2400 таких вертолетов. Они эксплуатируются многими странами, в том числе – Японией, Австралией, ОАЭ, Израилем, Нидерландами, Великобританией и др.

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