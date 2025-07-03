Чтобы не навлечь беду, нужно знать обычаи сегодняшней даты.

3 июля - знаменательный день для нашей страны. Праздник сегодня в Украине посвящен двум незаменимым подразделениям войск, а их служащие получают поздравления. Верующие молятся о крепком здоровье, а в мире проводят экологическую акцию.

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Какой сегодня праздник в Украине

Среди наших прославленных соотечественников, появившихся на свет 3 июля, наибольшую славу получили художник Юлиан Буцманюк, кинооператор Вадим Ильенко, скрипач Богодар Которович, историк Игорь Тодоров, военный ВСУ и Герой Украины Дмитрий Красильников.

О том, какой сегодня праздник наступает у украинцев, могут знать причастные к войску люди. Это День армейской авиации и День зенитных ракетных войск. Если у вас есть знакомые, причастные к этим отделам, то стоит поздравить их и поблагодарить за подвиг.

Какой сегодня праздник церковный

В сегодняшнюю дату в современном новоюлианском стиле вспоминают двух святых Анатолиев - Константинопольского патриарха и Киево-Печерского затворника, а также римских мучеников Мокия и Марка. В старом, то есть юлианском стиле, 3 июля - праздник епископа Мефодия Патарского.

Какой сегодня праздник в мире

Жители планеты могут поддержать полезную для природы инициативу - Международный день без одноразовых пакетов. Каждый может ходить за покупками с многоразовой сумкой вместо пластиковых кульков.

Некоторые страны празднуют собственные праздники сегодня, к примеру, День биоинженеров в Аргентине, Праздник огней в Кубе, День собак в США.

Мировые таланты и знаменитости, которые родились 2 июля, это писатель Франц Кафка, драматург Том Стоппард, актеры Том Круз и Патрик Уилсон, автогонщик Себастьян Феттель.

Какой праздник 3 июля в народе

В давних обычаях в эту дату было принято сеять мак и освящать в церкви маковые зерна. Из этого продукта готовили выпечку, которая считалась особенно полезной. Верующие могут молиться об исцелении недугов.

Удачным сегодня праздник считается для рыбалки, охоты и сбора грибов. А владельцам домашнего скота можно покупать молодняк - будет здоровым.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Для славян в далекие времена приметы были надежным способом спрогнозировать будущее. О 3 июля есть такие поговорки:

паук плетет паутину в помещении или под деревьями - к дождю, на открытой местности - к засухе;

если в течение дня часто меняется погода, то весь июль будет переменчивым;

не видно пчел и муравьев - скоро задождит;

если колодцы измельчали, то близится жара.

Запреты дня определяются тем, какой сегодня церковный праздник. Церковь запрещает ругаться, лгать, унывать, жалеть себя. По народным верованиям дата считается неудачной для любых начинаний и огородных работ.

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