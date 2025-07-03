Еще недавно считалось, что "зумеры" станут первым поколением, которое действительно заботится о своем здоровье.

Поколение "зумеров" (рожденные с середины 1990-х до начала 2010-х гг.) известно своим довольно сдержанным отношением к спиртному и наркотикам. Но ситуация, вероятно, начала постепенно меняться к худшему, пишет Newsweek.

Как отмечает издание, "зумеры" или "поколение Z" постепенно приближаются к старшим поколениям в потреблении спиртного. Опрос Bevtrac, который охватил 15 стран мира (Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Германия, Франция, Индия, Италия, Япония, Мексика, Испания, Южная Африка, Тайвань, Великобритания и США), показал, что совершеннолетние зумеры стали чаще употреблять алкоголь. Если в марте 2023 года 66% опрошенных утверждали, что употребляли алкоголь в течение последних шести месяцев, то в марте текущего года доля таких выросла уже до 73%. Особенно впечатляющим был рост в США - с 46% до 70%.

Опрос также показал, что представители поколения Z чаще употребляют крепкие напитки и расширяют ассортимент алкогольных напитков, которые употребляют.

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При этом зумеры чаще выпивают в барах, тогда как у старших поколений ситуация противоположная. Так, почти половина представителей поколения Z сообщили, что бар был их последним местом, где они пили, тогда как среди старших людей об этом заявили только чуть более трети опрошенных.

Эксперт по потребительской аналитике Ричард Галстед в комментарии Newsweek отметил, что отношение молодого поколения к алкоголю объясняется не столько их мировоззрением, сколько финансовым положением.

"Хотя некоторая умеренность является результатом структурного выбора образа жизни, значительная ее часть также обусловлена циклическими экономическими факторами. Поскольку все больше представителей поколения Z приближаются к двадцати пяти годам, их средний доход растет, и они имеют больше денег на алкогольные напитки, чем несколько лет назад", - сказал Галстед.

Вместе с тем он признал, что умеренность в употреблении алкоголя является "растущей тенденцией" среди всех поколений.

"Взрослые всех возрастов решают пить меньше, а когда они пьют, они хотят более интересного опыта. Это означает, что инновации станут еще более важными, а алкогольные напитки могут стать гораздо более подверженными меняющимся тенденциям, так же как и индустрия моды", - сказал он.

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