В Чернобыле нет украинских войск - идет подготовка фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина якобы обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило об имитации российской армией воздушного боя.

Об этом сообщается в Facebook агентства.

"Прямо сейчас над зоной идет имитация воздушного боя. Мы имеем информацию о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина якобы обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле. Не верьте фейкам", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

"Помните, что военное вторжение - это не война, это террористический акт, во время которого враг задействует все методы. Работники предприятий Зоны отчуждения до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции по обеспечению безопасности, физической защиты, не смотря на обстоятельства. Состояние части работников, объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилищ радиоактивных отходов неизвестно", - отметили в агентстве.

Как писал УНИАН, 24 февраля российские военные взяли под контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции. Эту информацию подтвердил в комментарии УНИАН советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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