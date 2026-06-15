Россияне выдали, что по Лавре ударил Patriot: в Воздушных силах отреагировали

Игнат отметил, что это очередная ложь для российского слушателя.

Российские оккупанты распространили фейковую информацию, обвинив в ударе по Киево-Печерской лавре украинскую противовоздушную оборону (ПВО), но официально – это был "Шахед". Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Ранок.Live.

По его словам, Воздушные Силы фиксируют цели на радиолокационных мониторах, для установления точной траектории дрона перед самим ударом специалисты должны тщательно изучить записи с камер видеонаблюдения.

"Там на месте работают следователи. Я думаю, что они все задокументируют и будут официальные заявления. Официально – это "Шахед", он попал, собственно, туда", – отметил спикер.

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Между тем, как отметил Игнат, вражеские паблики распространили фейк о том, что разрушения якобы вызвал зенитный комплекс украинской ПВО.

"То, что показывают их СМИ и Telegram-каналы: еще даже ничего точно известного не появилось, даже в нашем инфопространстве, а они уже взяли ракету Patriot, которая сбила "Циркон" сегодня, видимо, и показали на своих пропагандистских ресурсах, что это мы Patriot ударили по Лавре. Очередная ложь для российского слушателя. Ну и рассчитанная, видимо, для европейских партнеров", – сказал он.

Удары по Лавре - последние новости

Как сообщал УНИАН, 15 июня во время атаки РФ загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры. Причиной стало прямое попадание российского дрона. Масштабный пожар привел к существенным повреждениям.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что российский удар по Киево-Печерской лавре для французов – это как бомбардировка Нотр-Дама. По его мнению, Россия "в очередной раз продемонстрировала всю жестокость своих действий". Французский министр добавил, что это "абсолютно неприемлемо".

По словам министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, удар свидетельствует о нежелании России вести мирные переговоры.

В Минобороны РФ заявили, что территория лавры якобы была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. По их версии, "комплекс сработал некорректно, поскольку страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности".

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