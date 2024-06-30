"Прилет" в гражданское предприятие.

Днем 30 июня российские войска нанесли удар по Харькову, известно о нескольких раненых и одном погибшем человеке, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Обновлено. По данным на 17:05, количество пострадавших увеличилось до 8 человек.

По информации Терехова, взрыв в городе прогремел около 16:30.

"Попадание УАБа почти в центре города. В гражданское предприятие. На месте пожар. Есть раненые", - написал он.

Позже он добавил, что уже есть информация об одном погибшем и пострадавшем младенце: "Младенец восьми месяцев и пятеро взрослых пострадали в результате террористического удара по Харькову. Горят 7 машин пострадавшего предприятия. Обследование места "прилета" продолжается".

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегуб проинформировал, что в результате обстрела УАБом горит отделение почты и семь грузовых автомобилей.

Новость дополняется...