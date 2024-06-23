В городе перебои со светом, остановилось метро.

Российская Федерация днем в воскресенье, 23 июня, нанесла новый удар по Харькову. Оккупанты использовали управляемые авиабомбы. Уже известно о погибших. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны", - предупредил Терехов.

Впоследствии он сообщил, что авиаудар пришелся по частному сектору Харькова.

Видео дня

"Один из ударов пришелся по частному сектору города. Есть информация о погибших", - уточнил мэр.

По данным Терехова, попадание было в двух районах - Шевченковском и Холодногорском. Уже известно о погибших, при этом информация уточняется.

"Кроме этого, хочу сказать, что к сожалению нет энергоснабжения в половине города. Остановилось метро, наземный электротранспорт. Сейчас работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты автобусы", - сообщил Терехов.

По информации мэра Харькова, по состоянию на 15:35 известно об одном погибшем и четырех раненых - им оказывается медицинская помощь.

Реклама

Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки увеличилось до пяти человек.

"Вражеский прилет в частное домовладение. Есть возгорание гаража и хозяйственной постройки", - написал Синегубов.

Последние удары РФ по Харькову

В субботу, 22 июня, Россия ударила по жилому дому в Харькове. В результате атаки по меньшей мере три человека погибли, более 50 получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: