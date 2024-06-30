Усиление поддержки Украины со стороны Запада и потенциальный ответ Кремля могут привести к опасной эскалации.

Летом 2024 года российские войска медленно, но неустанно прорывают украинскую оборону, которая не подкреплена достаточным количеством вооружений и военных, побуждая союзников Украины искать больше оружия и новые стратегии, чтобы подкрепить Киев. Это прямо или косвенно привело к новым угрозам Владимира Путина отплатить Западу, пишет Politico.

Отмечается, что меры западных союзников по приостановке наступления и потенциальный ответ Кремля могут привести к опасной эскалации, что еще больше повышает опасность прямой конфронтации между Россией и НАТО.

Пробное наступление России

По словам журналистов, Россия воспользовалась своим преимуществом в огневой мощи на фоне задержек с предоставлением помощи со стороны США и усилила атаки на нескольких участках вдоль 1000-километровой линии фронта. Относительно небольшие подразделения прощупывают украинскую оборону на наличие слабых мест, потенциально создавая почву для более масштабного наступления.

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Наступление на Волчанск, очевидно, потеряло темп. Однако Россия осуществила постепенное, но уверенное продвижение в Донецкой области, в частности, вокруг стратегического города Часов Яр. Аналитики говорят, что падение этого города угрожает ключевым военным узлам Славянск и Краматорск.

В то же время Путин заявил, что Москва не стремится к быстрым победам и будет придерживаться нынешней стратегии медленного продвижения. Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб заявил, что Россия растягивает украинские войска на широком фронте. Широта ударов заставила Украину рассредоточить свою артиллерию, тратя боеприпасы, чтобы разбить последовательные российские атаки: "Целью России является не достижение большого прорыва, а скорее убеждение Украины в том, что она может продолжать неумолимое продвижение вперед, километр за километром, вдоль фронта", – подчеркнул эксперт.

Уотлинг отметил, что нехватка средств противовоздушной обороны ставит Украину перед сложным выбором: сосредоточить их на защите критически важной инфраструктуры или защитить войска на фронте: "Продолжение российской кампании дальних ударов означает, что фронт не только растягивается в сторону, но и расширяется в глубину", – сказал он.

Запад реагирует, Кремль отвечает

Авторы подчеркивают, что Вашингтон и некоторые союзники по НАТО отреагировали на наступление, разрешив Киеву использовать западное оружие для ограниченных ударов на территории России. Некоторые западные чиновники утверждают, что Киев имеет право использовать их вооружение для атак на военные объекты в любой точке России. Макрон и лидеры балтийских стран-членов НАТО также говорили о развертывании войск в Украине. В то же время Путин предупреждает, что это было бы серьезной эскалацией, и угрожает в ответ предоставить оружие противникам Запада в других частях мира.

Он подкрепил этот аргумент, подписав в июне пакт о взаимной обороне с Северной Кореей и оставив дверь открытой для поставок оружия Пхеньяну.

Ядерная угроза и долгая игра Путина

Путин заявил, что НАТО ошибается, считая, что Россия не применит свой ядерный арсенал. Он подчеркнул, РФ она применит "все средства", если ее суверенитету и территориальной целостности будет угрожать опасность. Путин также предупредил, что Москва обдумывает возможные изменения в свою доктрину, которая определяет, когда она прибегнет к ядерному оружию. Подчеркивая это, Россия провела военные учения с боевым ядерным оружием с участием Беларуси.

Военное поражение в Украине, по словам Путина, нанесет смертельный удар по российской государственности, и он пообещал добиваться своих целей "до конца". Некоторые российские комментаторы критиковали Путина за то, что он не отреагировал решительно на усиление поддержки Киева со стороны НАТО и позволил Западу непрерывно отступать от "красных линий". Некоторые утверждали, что если ущерб от украинских ударов вглубь России западными ракетами большей дальности будет расти, то Москва должна нанести удар по объектам НАТО.

Московский оборонный аналитик Василий Кашин считает, что Путину "нужно будет что-то сделать, если будут удары крылатыми ракетами глубоко внутри территории России, что приведет к значительным потерям". Он подчеркнул, что Россия может ответить, атакуя западные беспилотники или американские спутники-шпионы, или же нанести удар по объектам некоторых стран НАТО на зарубежных территориях.

Другие российские комментаторы утверждают, что действия, которые могут спровоцировать прямой конфликт с НАТО, не отвечают интересам Москвы. Московский аналитик по вопросам безопасности Сергей Полетаев заявил, что Кремль стремится постоянно истощать украинские ресурсы, чтобы заставить Киев принять мирное соглашение на российских условиях. Не имея ресурсов для большого наступления, Кремль сделал выбор в пользу медленного продвижения, стремясь "удерживать давление на Украину, удерживая Запад от прямого вмешательства в военные действия. Мы должны ходить по лезвию бритвы между победой и ядерной войной", – сказал Полетаев.

Война с Россией – последние новости

По состоянию на 30 июня украинские силы восстановили утраченные позиции вблизи Кременной, а российские оккупанты продвинулись вблизи Купянска, Часового Яра, Торецка и города Донецк.

Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что важнейшим условием принуждения России к миру являются положительные для Украины изменения на передовой.

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