По словам захватчика, такая система имеет много недостатков.

Российский артиллерист подтвердил поставки прицепных 122-мм пушек Д-74 из Северной Кореи, а также рассказал об их преимуществах и недостатках. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Русский. Воин", цитирует "Милитарный".

Он отметил, что Д-74 больше всего напоминает советскую 122-мм гаубицу Д-30, но корейская пушка имеет большую дальность - до 24 км, тогда как у Д-30 она составляет около 19 км. Несмотря на одинаковый калибр, снаряд к Д-74 оснащен более крупной гильзой, что обеспечивает большую дальность стрельбы.

Кроме того, еще одним преимуществом системы является взаимозаменяемость деталей с советскими пушками, в частности Д-20, а также возможность приобрести отдельные комплектующие даже в обычных автомагазинах. Однако это не касается колес, скорее всего, из-за несовместимости с северокорейской ступицей.

Видео дня

Однако эта система имеет и много недостатков, поскольку часто ломается из-за низкого качества производства. В частности, российский артиллерист сравнил прочность металла пушки с "прессованным рисом".

В качестве примера, он привел поломки - от домкрата и механизма подъема колес до клина ствола. По его словам, такие неисправности военные смогли устранить собственными силами.

Кроме того, оккупант рассказал, как их пушку обнаружил и поразил украинский беспилотник, а именно так называемая "Баба Яга". Дрон сбросил несколько боеприпасов, после чего вблизи Д-74 сдетонировал боекомплект. Пушка обгорела, однако российские захватчики ее отремонтировали.

Россия и КНДР - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что в Северной Корее строят элитный особняк, который могут готовить для Путина. Кроме того, наряду с основными работами также обустраивают новое кладбище и музей - в честь северокорейских военных, погибших в войне против Украины.

Также стало известно, что КНДР готовит камикадзе для войны в Украине. Северная Корея отправляет на войну своих военных вместе с приказом в случае угрозы плена подорвать себя гранатой.

По словам журналистов, в Северной Корее дважды в неделю проводят специальные политические занятия, во время которых военным рассказывают о "героических заслугах" тех, кто якобы подорвал себя на поле боя, чтобы не сдаться украинским силам.

Вас также могут заинтересовать новости: