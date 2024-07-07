В большую войну Украина вступила, не имея полноценного боевого флота.

Украина вступила в полномасштабную войну, фактически не имея боевого морского флота. Это произошло из-за того, что в прошлом Украину дважды "ограбили" в этом вопросе, заявил в интервью 24 каналу представитель ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, первое ограбление произошло во время распределения Черноморского флота бывшего СССР.

"Российская Федерация пыталась забрать себе все, что было для нее важным. А некоторые вещи они банально украли. Например, единственный их авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Россияне высадили украинскую часть команды, и просто перегнали судно", - рассказывает Плетенчук.

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Второе ограбление украинского флота Россия осуществила уже в 2014-м году во время аннексии Крыма.

"ЧФ России блокировал в бухтах украинские корабли. Некоторые из них оккупанты захватили, но не использовали. Так и разграбляли более 10 лет. Из части - вынимали оборудование для использования на своих судах, а фактически пустые корабли потом уничтожали или использовали в качестве мишеней для надводных стрельб", - говорит представитель ВМС.

По словам Плетенчука, показательной была ситуация с большим десантным кораблем "Константин Ольшанский", который россияне захватили в 2014 году и "беспощадно потрошили в течение 9 лет". Но после потери в войне собственных больших десантных кораблей россияне решили восстанавливать "Ольшанского", которого сами же довели до плачевного состояния. По состоянию на сейчас в море он до сих пор не вышел, говорит представитель ВМС.

Война на море: последние новости

Как писал УНИАН, после регулярных успешных атак ВСУ на российские корабли агрессор не может организовать даже морскую логистику с материковой части в Крым силами Черноморского флота. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, в северо-западную часть Черного моря российские корабли вообще не заходят уже давно.

Также мы рассказывали, что ВМС впервые показали испытания корвета "Гетман Иван Мазепа". Корвет был заложен в 2021 году, а в октябре 2022-го состоялась церемония его спуска на воду.

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