В Днепропетровской области жертвами россиян стали мальчики 11 и 14 лет, в Одесской области личные данные убитых устанавливаются.

Российская оккупационная армия с вечера атаковала Украину, в частности Одесскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. Многие люди получили ранения, среди погибших - дети.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена примерно в полночь. Мониторинговые каналы предупредили, что на регион со стороны Черного моря движутся "Шахеды". Атаку враг осуществлял двумя "волнами".

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры рассказали, что враг атаковал Измаильский район. Произошло возгорание пяти грузовых автомобилей на открытой территории автостоянки. Из-за атаки погибли двое гражданских людей - личные данные мужчин устанавливаются. Еще трое пострадали: 42-летнего мужчину доставили в больницу. Двум другим пострадавшим, 42-летнему и 48-летнему мужчинам, на месте оказана медицинская помощь.

Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Измаильская районная государственная администрация со ссылкой на информацию сил ПВО предупредила, что на территории есть БПЛА, которые упали без детонации. Один из пострадавших госпитализирован, он получил термические ожоги пламенем. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, состояние пострадавшего средней тяжести.

Также российская армия атаковала Запорожье. По данным начальника ОВА Ивана Федорова, ночью враг атаковал Запорожье ракетами. Из-за этого два человека получили ранения - 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Еще один гражданский погиб и один ранен в Пологовском районе области. Повреждены 17 частных домов.

"После ночной атаки остаются обесточенными 11434 абонентов. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки", - добавил чиновник.

По данным главы главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко, вечером агрессор атаковал Самаровский район. Погибли четыре человека, в том числе мальчики 11 и 14 лет. Было известно о 8 раненых, позже чиновник уточнил, что в больнице умерла 50-летняя женщина. Из-за удара россиян возник пожар, поврежден магазин и по меньшей мере 7 частных домов и автомобили.

Удары РФ по Украине

Напомним, вчера, 1 ноября, оккупационная армия РФ нанесла баллистический удар по Николаеву. По меньшей мере один человек погиб, около 20 получили ранения, среди них двое детей - 12-летний парень и 9-летняя девочка.

По предварительным данным, город атакован ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, среди них - ребенок. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Повреждены АЗС, автомобили и т.д.

