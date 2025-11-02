Украинский военный сообщил, что российские подразделения на севере Покровска и северо-востоке Мирнограда чувствуют себя "уверенно".

А районе Покровска оккупанты активизировали штурмовые действия, пытаясь полностью захватить город.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), геолокационные кадры показали. что россияне продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска.

Российская пропаганда заявила, что оккупанты якобы зашли еще глубже в центр города, а также продвинулись к населенному пункту Котлино, говорится в обзоре. Но геолокационные кадры показывают, что ВСУ удерживают позиции, а иногда даже продвинулись в центре Родинского - в районе, который, по словам пропагандистов, был под контролем россиян, отметили в ISW.

Старший сержант одной из украинских бригад, воюющей в районе Константиновки и Дружковки, сообщил, что россияне заметно уменьшили активность на этом направлении. Он предположил, что часть своих подразделений россияне перебросили, чтобы усилить наступление на Покровск и Мирноград.

Украинский военный, который защищает Мирноград, сообщил, что российские подразделения на севере Покровска и северо-востоке Мирнограда чувствуют себя "уверенно". По его словам, российские операторы FPV-дронов находятся на расстоянии, с которого могут бить по украинским путям снабжения между Покровском и Мирноградом.

Офицер одной из украинских частей в Мирнограде добавил, что оккупанты почти полностью взяли под огневой контроль дорогу, по которой доставляют ресурсы в город.

Ситуация в районе Покровска

31 октября президент Владимир Зеленский дал ответ, планирует ли Украина выводить войска из Покровска. Тогда он сообщал, что РФ не доминирует в районе Покровска, но там ситуация сложная, поскольку россияне сосредоточили на этом направлении около 170 тыс. военных.

А 28 октября стало известно, что российские военные прорвались на окраину Мирнограда. Силы обороны пытаются удержать позиции, делают фортификационные сооружения.

