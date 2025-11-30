Россияне скопировали украинский опыт использования FPV-дронов, а также после вторжения ВСу в Курскую область изменили тактику применения беспилотников.

Российские военные научились лучше использовать самое смертоносное оружие войны - небольшие и недорогие беспилотники – которое ранее было одним из главных преимуществ Украины.

Украинские бойцы на передовой и аналитики рассказали The Wall Street Journal, что растущее мастерство России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников — это самый важный сдвиг в войне 2025 года - более существенный, чем постепенное завоевание российскими войсками территорий.

Доминирование беспилотников

Этой осенью российские войска впервые одержали верх в борьбе за тактические беспилотники. На ключевых участках фронта они превосходят украинские дроны по численности, применяя при этом усовершенствованную тактику, которая подвергает испытанию способность Украины обеспечивать снабжение своих защитников на передовой, пишет WSJ:

"Эта тенденция не сулит ничего хорошего для способности Украины удерживать позиции в 2026 году, если украинские войска не найдут ответ на возросшие возможности России".

Переход Рубикона

РФ неуклонно наращивала использование малых беспилотников, используя их для разведки, управления артиллерийским огнём или атак на украинские передовые силы. Она также скопировала украинский опыт использования FPV-дронов.

В 2024 году, после того как украинские войска ворвались в Курскую область, Москва изменила тактику применения беспилотников:

"Новое подразделение под названием "Рубикон" привлекло многих лучших российских пилотов беспилотников и атаковало украинскую логистику в Курской области. Они использовали оптоволоконные беспилотники, подключенные к пилоту длинным кабелем, чтобы сигнал не мог быть заглушен".

В результате из-за трудностей с переброской грузов украинские позиции в Курске были разрушены, что привело к отступлению. После этого "Рубикон" расширил свою деятельность, перенеся инструменты и тактику, сработавшие в Курске, на восточный фронт в Украине, одновременно обучая другие российские подразделения беспилотников своим методам. При этом украинские офицеры заявили, что "Рубикон" фокусируется на целях средней дальности, как правило, не менее чем в 19 километрах от линии фронта, в обход украинской пехоты.

"У них две основные задачи: нарушить нашу логистику и атаковать наших пилотов беспилотников", — сказал Юрий Федоренко, командир 429-го полка беспилотников "Ахиллес".

Украинские подразделения логистики и беспилотников сейчас несут большие потери, чем пехота на передовой, заявил Конрад Музыка, директор польской военно-аналитической компании Rochan Consulting. Потери вынуждают украинских пилотов беспилотников запускать свои FPV с более дальних позиций, что ограничивает дальность их атак. Тем временем, российские беспилотники с большей дальностью полета залетают все глубже в тыл.

"Российская боевая подготовка затмило украинскую для ударов средней дальности", — сказал Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны в Вашингтоне. "Они блокируют объекты в 40–70 километрах от линии фронта. Раньше для таких целей требовались пилотируемые самолёты".

"Зона поражения сместилась больше за линию фронта Украины, чем наоборот, потому что Россия улучшила свои показатели", — сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

Покровский котел

Битва за город Покровск в Донецкой области, показывает, насколько сильное преимущество Россия получила в использовании тактических беспилотников. ВСУ утверждают, что российские беспилотники в этом районе теперь превосходят по численности украинские в соотношении 10:1.

Однако больше всего многих украинских солдат беспокоит то, как российские дальнобойные беспилотники могут обстреливать их линии снабжения в Покровске с расстояния до 64 километров, отмечает WSJ.

Дороги настолько опасны для техники, что украинские солдаты проходят последние 16 километров пешком, рассказал офицер 68-й егерской бригады, обороняющей Покровск.

Также иногда БПЛА атакуют украинцев с тыла.

"Когда видишь дрон, летящий в сторону фронта, думаешь, что это один из наших. Так что это действительно сложно", — сказал Федоренко.

Контрмеры

Некоторые украинские офицеры говорят, что их беспилотным войскам следует уделять больше внимания ударам по российским группам беспилотников и логистике, копируя подход "Рубикона", а не сосредотачиваться главным образом на уничтожении российской пехоты.

"Наша главная проблема — ресурсы. Их преимущество не в технологиях, а в масштабах", — сказал начальник беспилотных систем 2-го корпуса Украины, известный под позывным "Вольт".

Также проблема в том, что Россия получает огромные поставки оптоволоконного кабеля из Китая, в то время как Украина получает мало от Запада.

"К сожалению, приходится констатировать, что Китай в этом вопросе более сильный союзник, чем США и Европа вместе взятые", — говорит Федоренко.