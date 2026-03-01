Вычисляли месяцами: ЦРУ указало Израилю идеальное время для удара по Хаменеи, - NYT

США и Израиль решили скорректировать время атаки, чтобы воспользоваться полученными разведывательными данными

Центральное разведывательное управление США месяцами следило за верховным лидером Ирана Али Хаменеи, чтобы в результате выбрать идеальное место и время для его ликвидации. Как пишет The New York Times, убийство верховного лидера Ирана и других высокопоставленных иранских чиновников произошло после тесного обмена разведывательной информацией между Соединенными Штатами и Израилем.

"По словам людей, знакомых с операцией, ЦРУ отслеживало аятоллу Хаменеи в течение нескольких месяцев, всё больше убеждаясь в его местонахождении и поведении. Затем агентство узнало, что в субботу утром в одном из зданий руководства в центре Тегерана состоится встреча высокопоставленных иранских чиновников. Что наиболее важно, ЦРУ узнало, что верховный лидер будет находиться на этом месте", - рассказали источники.

В результате США и Израиль решили скорректировать время атаки, отчасти для того, чтобы воспользоваться полученными разведывательными данными. Первоначально планировалось нанести удар ночью под покровом темноты, однако время решили изменить, чтобы воспользоваться информацией о встрече в правительственном комплексе в Тегеране в субботу утром.

Лидеры должны были встретиться в месте, где расположены офисы президента Ирана, верховного лидера и Совета национальной безопасности Ирана.

Израиль определил, что в встрече примут участие высокопоставленные иранские должностные лица из министерства обороны, в том числе Мохаммед Пакпур, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции; Азиз Насирзаде, министр обороны; адмирал Али Шамхани, глава Военного совета; Сейед Маджид Мусави, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции; Мохаммед Ширази, заместитель министра разведки; и другие.

Операция началась около 6 утра в Израиле, когда истребители взлетели со своих баз. Для нанесения удара потребовалось относительно немного самолетов, но они были вооружены дальнобойными и высокоточными боеприпасами.

Через два часа и пять минут после взлета самолетов, около 9:40 утра по тегеранскому времени, ракеты большой дальности поразили комплекс. В момент удара высокопоставленные иранские чиновники национальной безопасности находились в одном из зданий комплекса. Хаменеи находился в другом здании неподалеку.

Соединённые Штаты и Израиль также собрали подробную информацию о местонахождении ключевых сотрудников иранской разведки. В ходе последующих ударов после нападения на комплекс зданий руководства в субботу были поражены места проживания руководителей разведки, сообщили источники, знакомые с ходом операции.

Главный сотрудник иранской разведки избежал гибели, но высшее руководство иранских разведывательных служб было уничтожено, сообщили источники, осведомленные об операции.

Ликвидация Али Хаменеи

Иранские государственные СМИ подтвердили смерть Верховного лидера страны Али Хаменеи в воскресенье утром, спустя несколько часов после того, как чиновники США и Израиля заявили о его гибели. Сообщается, что израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи, разрушив ее до основания.

В ответ на гибель Хаменеи Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал "самую жестокую наступательную операцию в истории" против американских и израильских баз.

