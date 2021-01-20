Предыдущий "референдум" от террористов никто, кроме них, так и не признал.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что на оккупированной территории Донецкой области могут провести еще один так называемый "референдум о самоопределении".

Об этом он сказал в комментарии российским "РИА Новостям".

Пушилин утверждает, что это будет свидетельствовать о "механизме прямой демократии". Таким образом террористы намерены обратить внимание мира на "приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права",

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"Именно с этой целью была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям в случае, если будет принято решение о проведении процедуры выражения, а вернее — подтверждения воли народа Донбасса", - заявил главарь боевиков.

Ситуация на Донбассе: что было ранее

Представители ОБСЕ, стремясь угодить Российской Федерации, допустили на заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы неизвестных "советников" контролируемых Россией боевиков. Об этом накануне рассказал участник минских переговоров Сергей Гармаш по итогам заседания подгруппы ТКГ.

Предыдущий "референдум" на Донбассе проводили в начале оккупации региона в мае 2014 года. Тогдашнее "волеизъявление" не имело никаких признаков свободного волеизъявления, поэтому не было признано ни Украиной, ни мировым сообществом.

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Автор: УНИАН