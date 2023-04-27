Вчера ВСУ собрали солидный "урожай" из уничтоженной техники врага.

За вчерашний день ВСУ ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом за время полномасштабного вторжения в Украину российские потери составили уже ориентировочно 188 920 человек, сообщает украинский Генштаб.

Помимо ощутимых потерь в живой силе, врагу вчера был нанесен урон в боевой технике. В частности уничтожено:

2 танка (за все время ‒ 3694),

16 боевых бронированных машин (всего ‒ 7178),

10 артиллерийских систем (2887),

3 реактивные системы залпового огня (542),

1 установка ПВО (293),

21 БПЛА оперативно-тактического уровня (2461),

13 автомобилей и автоцистерн (5805).

Ситуация на фронте – последние новости

За минувшие сутки ВСУ отбили 54 вражеские атаки. Самым тяжелым участком остается Бахмутское направление. Также россияне пытаются наступать в районах Авдеевки и Марьинки, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Видео дня

Аналитики ISW констатируют растущую конкуренцию между различными российскими ЧВК, воюющими в Украину. О конкуренции свидетельствуют публичные видеообращения наемников к Путину. Недавно ролик записали боевики газпромовской ЧВК "Поток".

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