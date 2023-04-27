За вчерашний день ВСУ ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом за время полномасштабного вторжения в Украину российские потери составили уже ориентировочно 188 920 человек, сообщает украинский Генштаб.
Помимо ощутимых потерь в живой силе, врагу вчера был нанесен урон в боевой технике. В частности уничтожено:
- 2 танка (за все время ‒ 3694),
- 16 боевых бронированных машин (всего ‒ 7178),
- 10 артиллерийских систем (2887),
- 3 реактивные системы залпового огня (542),
- 1 установка ПВО (293),
- 21 БПЛА оперативно-тактического уровня (2461),
- 13 автомобилей и автоцистерн (5805).
Ситуация на фронте – последние новости
За минувшие сутки ВСУ отбили 54 вражеские атаки. Самым тяжелым участком остается Бахмутское направление. Также россияне пытаются наступать в районах Авдеевки и Марьинки, сообщает Генштаб в утренней сводке.
Аналитики ISW констатируют растущую конкуренцию между различными российскими ЧВК, воюющими в Украину. О конкуренции свидетельствуют публичные видеообращения наемников к Путину. Недавно ролик записали боевики газпромовской ЧВК "Поток".