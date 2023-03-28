Эксперты считают, что президент РФ не знает, как проигрывать.

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовит россиян к затяжной войне в Украине. В Кремле обеспокоены тем, что не могут изменить ход войны.

Выступая недавно перед рабочими авиационного завода в Бурятии, Путин еще раз назвал войну экзистенциальной битвой за выживание России

"Для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей", - цитирует российского президента издание The Guardian

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По словам политолога Максима Трудолюбова, это последовало по образцу недавних выступлений, в которых российский лидер все больше склонялся к обсуждению того, что наблюдатели назвали "вечной войной" с Западом.

"Путин практически перестал говорить о каких-то конкретных целях войны. Он также не предлагает видения того, как может выглядеть будущая победа. У войны нет ни четкого начала, ни обозримого конца", - отметил эксперт.

Во время обращения Путина к нации в прошлом месяце он повторил некоторые из своих многочисленных претензий к Западу, подчеркнув, что Москва борется за национальное выживание и в конечном итоге победит.

Трудолюбов указал, что это слабо завуалированное послание людям состоит в том, что война в Украине не закончится в ближайшее время и что россияне должны научиться с этим жить.

Западные официальные лица с тревогой описывали, как слушали воинственную речь Путина в феврале, считая, что российский лидер удваивает ставку на свою войну и не оставляет места для отступления.

По словам одного из западных дипломатов в Москве, послание Путина выглядело как подготовка российской общественности к "войне, которая никогда не закончится". Он отметил, что неясно, сможет ли Путин смириться с поражением в конфликте, потому что не похоже, что Путин "понимает, как проигрывать".

Кроме того, этот дипломат сказал, что Путин, похоже, не пересматривает конфликт, несмотря на тяжелые потери и неудачи прошлого года. Он напомнил, что российский президент бывший оперативник КГБ, а они обучены всегда преследовать свои цели, а не пересматривать их.

Другие отмечают, что российский лидер, который, по данным западной разведки, лично принимает оперативные и тактические решения в Украине, в своих публичных комментариях перестал обсуждать ситуацию на фронте в Украине.

Согласно исследованию выступлений президента, проведенному российским новостным агентством Verstka, Путин в последний раз упомянул о боевых действиях на Украине 15 января, заявив, что динамика его армии была "положительной".

Профессор российской политики в Хельсинкском университете Владимир Гельман считает, что эти упущения отражают обеспокоенность Кремля тем, что он не в состоянии изменить ход войны на поле боя.

"Легче не говорить о военных усилиях, когда твоя армия не продвигается вперед. Но сокращение масштабов - не вариант для Путина; это означало бы признать поражение", - добавил Гельман

Первоначально руководство России ожидало, что конфликт продлится всего несколько недель, прежде чем они объявят о победе, согласно планам, полученным западной разведкой в начале войны.

Зимой западные военные аналитики и украинские официальные лица неоднократно предупреждали, что Россия, набрав прошлой осенью 300 тысяч человек, предпримет новое крупное наступление. Но наступление Москвы по 160-мильной дуге на востоке Украины, начавшееся в феврале, принесло стране минимальные выгоды при ошеломляющих потерях. По оценкам западных официальных лиц, с российской стороны было убито или ранено до 200 тысяч человек.

"У России просто нет наступательных возможностей для крупного наступления", - заявил военный эксперт США Роб Ли.

По словам Ли, менее 10% российской армии в Украине способны к наступлению, при этом большинство ее военных в настоящее время составляют призывники с ограниченной подготовкой.

"Их силы могут медленно одержать несколько мучительных побед на истощение, но у них нет возможности пробить украинские оборонительные рубежи таким образом, чтобы изменить ход войны", - уверен эксперт.

Чтобы улучшить долгосрочные перспективы вооруженных сил, министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с 1,15 миллиона человек до 1,5 миллиона человек

"Мы видим, что российские военные готовятся к долгой войне. Путин делает ставку на то, что ресурсы его страны превзойдут ресурсы Украины, поскольку Запад устанет помогать Киеву", - сказал Ли.

Несмотря на неудачи на поле боя в Украине, Кремль выдержал потенциальную негативную реакцию на войну дома, убрав остатки российского гражданского общества и перекроив лицо страны.

"Многие в стране сейчас полностью осознали, что эта война никуда не денется, и считают, что им нужно научиться жить в реальности", - сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

Колесников заявил, что способность и готовность населения адаптироваться к новой реальности оказались намного сильнее, чем ожидали многие наблюдатели.

Когда в сентябре Путин приказал призвать 300 тысяч резервистов, социологи заметили рекордный всплеск страха и беспокойства - мужчины опасались идти воевать, а матери и жены беспокоились о своих мужьях, отцах и сыновьях. Однако, по словам Колесникова, в течение нескольких месяцев страх уменьшился.

"Пропагандистская кампания увенчалась успехом, несмотря на первоначальную нерешительность людей. Правительству удалось сплотить людей вокруг флага. То, как был оформлен конфликт, помогло людям принять его", - сказал источник, близкий к кремлевским медиа-менеджерам.

Вся мощь государства была задействована для распространения и усиления идеи о том, что война необходима для самой идентичности и выживания России. Национальное телевидение превратилось из легких развлекательных передач в агрессивные политические ток-шоу.

Между тем, школам предписано добавить базовую военную подготовку и "патриотические" уроки, направленные на оправдание войны в Украине. Государственная риторика, в том числе призывы Путина избавиться от "подонков и предателей", вызвали волну доносов со стороны простых россиян на своих коллег и даже друзей.

"Страна сошла с ума. Мне пришлось перестать общаться с коллегами и друзьями. Мы живем в разных реалиях", - сказал Алексей, бывший учитель истории в элитной подмосковной школе-интернате, недавно уволившийся после разногласий с руководством по поводу новой "патриотической" учебной программы.

В то время, как сотни тысяч россиян заставили замолчать или бежать из страны, активная группа сторонников войны поддержала новый вектор. Они также отмечают увеличивающуюся стоимость конфликта, но призывают к большей общественной поддержке, все чаще изображая войну как глобальную битву с Европой и США.

На презентации в середине марта в Москве "Международного движения русофилов", группы, поддерживаемой Министерством иностранных дел России и состоящей из маргинальных европейских активистов и теоретиков заговора, было сказано ужасное.

"Мы наблюдаем не просто неонацизм, мы наблюдаем прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран", - заявил во время выступления министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Константин Малофеев, консервативный олигарх, который в 2014 году попал под санкции США за "угрозы Украине и оказание финансовой поддержки Донецкому сепаратистскому региону", сказал: "Мы не видели такой ненависти с тех пор, как российские солдаты закончили войну победой в Берлине. Мы остановили эту войну, и теперь мы, победители, вновь стоим перед тем, что она восстала против нас из ада".

Однако прямых намеков на ситуацию на фронте в Украине было немного, а в кулуарах конференции некоторые говорили о трудном продвижении России и издержках войны.

"Не все в этой стране еще понимают, сколько нам придется заплатить, чтобы выиграть эту войну. За свою любовь к России людям в нашей стране приходится расплачиваться жизнями. Это серьезно, и мы не были к этому готовы", - сказал радикальный русский философ и видный сторонник войны Александр Дугин.

Война России против Украины - последние данные

23 марта заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов выразил мнение, что правящая верхушка России готовит население к затяжной войне с Украиной.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Путин ведет "войну на истощение" и не планирует мира в Украине, поэтому Западу необходимо подготовиться к поставкам военной помощи Киеву в течение длительного времени.

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