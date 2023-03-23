Йенс Столтенберг заявил, что Путин ведет войну на истощение, и страны Запада должны быть готовы поддержать Украину в затяжной войне.

Разыскиваемый за военные преступления президент РФ Владимир Путин ведет "войну на истощение" и не планирует мира в Украине. Поэтому Западу необходимо подготовиться к поставкам военной помощи Киеву в течение длительного времени.

Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian. Он отметил, что члены НАТО на следующем саммите альянса в литовской столице Вильнюсе должны договориться тратить как минимум 2% ВВП на оборону.

По словам Столтенберга, ожесточенные бои, которые в настоящее время происходят вокруг Бахмута, демонстрируют, что Россия готова "бросить еще тысячи и тысячи солдат, понести много потерь ради минимальной выгоды".

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"Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну. Россия наращивает военно-промышленное производство и обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени. "Потребность останется, потому что это война на истощение; речь идет о промышленных мощностях для оказания поддержки", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в настоящее время боевые действия были настолько интенсивными, что Украина использовала артиллерийские снаряды - 4-7 тысяч в день против 20 тысяч у России - опережая западные производства. "Текущие темпы расходования боеприпасов выше нынешних темпов производства", - сказал Столтенберг.

Военная помощь Украине

Ранее на этой неделе члены ЕС согласились поставить Украине миллион боеприпасов, которых хватит примерно на шесть месяцев. Напомним, 18 стран подписали проектное соглашение Европейского оборонного агентства для совместных закупок боеприпасов с целью оказания помощи Украине и пополнения национальных запасов стран-членов ЕС. Но Столтенберг хочет, чтобы члены НАТО были готовы потратить больше, чтобы предотвратить вторжение России.

В годовом отчете НАТО, опубликованном во вторник, сообщается, что только семь из 30 государств-членов - США, Великобритания, Польша, Греция и страны Балтии - выполнили целевой показатель расходов на оборону в размере 2% от ВВП в 2022 году. Франция (1,89%) и Германия (1,49%) не оправдали ожиданий, хотя обе страны взяли на себя обязательства по увеличению расходов.

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