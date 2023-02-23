В то же время, в российском обществе растет беспокойство будущим РФ и распространяются мнения относительно неоправданности целей "специальной военной операции".

Правящая верхушка Российской Федерации готовит российское население к затяжной войне с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Кремль готовит население к затяжному конфликту. На фоне открытой неопределенности в заявлениях руководства страны, растущего экономического кризиса и ожидания очередной волны мобилизации, в обществе растет обеспокоенность будущим Российской Федерации и распространяются мнения о неоправданности целей специальной военной операции в отношении цены, которую придется за это заплатить", - сказал Громов.

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Война в Украине: прогнозы

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что война России против Украины может длиться не менее года.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что этот год принесет Украине победу, а России - трансфер власти. Победой станет выход на границы 1991 года.

По мнению генерала Соединенных Штатов в отставке Бена Ходжеса, Украина сможет освободить оккупированный Крым уже к концу лета, если получит помощь от союзников.

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что следующие шесть месяцев войны будут критическими.

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