Президент РФ подрывает попытки лидера Китая создать себе образ мирового лидера.

Президент Китая Си Цзиньпин работает над тем, чтобы сформировать образ государственного деятеля на мировой арене. Его "старый друг" в России (президент РФ Владимир Путин – УНИАН) не помогает ему в достижении этой цели.

Издание Bloomberg пишет, что оказав помощь в заключении соглашения между Саудовской Аравией и Ираном о возобновлении дипломатических отношений, Си обратил внимание на другие геополитические проблемы, сред которых война Путина на Украине и необходимость перезагрузки китайско-американских отношений, чтобы дать своей экономике возможность для роста.

Си ездил в Москву на три дня, где провел длительные переговоры с Путиным, а также заявил об их "безграничной дружбе". В совместном заявлении говорилось, что "все государства, обладающие ядерным оружием, должны воздерживаться от размещения ядерного оружия за рубежом".

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Но всего несколько дней спустя Путин "кинул" Си, объявив о планах отправить тактическое ядерное оружие в Беларусь. Это будет первый раз, когда Россия передаст такое оружие на хранение за границу после распада СССР.

Действия России могут спровоцировать новую напряженность в отношениях с США и европейскими союзниками Украины. Блефует ли Путин в отношении своего арсенала, но это ставит Си в неловкое положение в его попытках сделать Китай надежным посредником для улаживания конфликтов.

Си не поддерживал открыто и не критиковал Путина за Украину. Но одну вещь он четко заявлял в течение нескольких месяцев - Россия не должна использовать ядерное оружие в бою.

Поза Путина может вызвать сомнения в том, как сильно Си может на него влиять, даже принимая во внимание экономическую зависимость России от Китая и потребность российского президента в дипломатических сторонниках.

Ожидалось, что Си свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским через несколько дней после своего визита в Москву, поскольку он не разговаривал с ним после вторжения российской армии. Эти переговоры еще не реализованы. Если или когда это произойдет, Зеленский будет в своем праве спросить Си, действительно ли Путин кого-то слушает.

Ядерное оружие России в Беларуси - что известно

25 марта 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. При этом в США заявили, что пока нет никаких признаков того, что Москва действительно передаст ядерное оружие Беларуси.

Украина стразу же отреагировала на зявления Кремля и потребовала немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.

Помимо этого, нардеп Давид Арахамия предположил, что в Украине может начаться дополнительная мобилизация из-за угрозы со стороны Беларуси. На что член Комитета ВР по вопросам нацобороны Федор Вениславский заявил, что на сегодня в ВСУ хватает мобилизационного ресурса.

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