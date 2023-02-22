Аналитики считают, что Путин умышленно сказал мало по сути, чтобы создать информационную предпосылки для затяжной войны в Украине.

В послании президента РФ Владимира Путина не прозвучало конкретных целей или намерений относительно войны в Украине.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Инвтитута изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что российский президент снова повторил свою мантру о том, что РФ начала "специальную военную операцию" в Украине, чтобы защитить людей на "исторических землях России", обеспечить внутреннюю безопасность РФ, убрать угрозу со стороны украинского "неонацистского режима", который, по его мнению, существует с 2014 года, и защитить население Донбасса.

Не обошлось без обвинений в сторону западных стран, которые вооружают Украину и размещают базы и биолаборатории вблизи российских границ.

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Кроме того, как отметили аналитики, российский президент умышленно, но ошибочно сравнил ВСУ с нацистскими войсками и поблагодарил российскую армию за борьбу с "нацистской угрозой".

"Речь Путина возобновила несколько давних информационных операций по оправданию войны, а сама его риторика относительно войны никак не изменилась. Он мог бы использовать выступление, чтобы озвучить новые цели и средства их достижения, например, объявить очередную официальную волну частичной мобилизации, переопределить "специальную военную операцию" официально как войну, и тому подобное", - проанализировали специалисты.

Но, как указали они, вместо этого Путин сказал мало по сути, возможно, для того, чтобы создать информационную предпосылку для затяжной войны в Украине, не очерчивая "конкретные временные рамки и представляя войну как экзистенциальную для россиян".

Выступление Путина 21 февраля

Во время выступления с посланием к Федеральному Собранию РФ президент страны Владимир Путин заявил, что Россия временно приостановила участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США (известный также как СНВ-3 или New Start).

"Это они (Запад, - УНИАН.) развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", - заявил Путин.

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