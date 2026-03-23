После атаки дронов горит нефтеналивной порт в Ленинградской области РФ

Речь идет об одном из крупнейших экспортных нефтяных терминалов РФ в Балтийском море.

Ночью 23 марта атаке подвергся морской нефтеналивной порт в Приморске Ленинградской области РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+. Удар беспилотников по объекту подтвердил губернатор Александр Дрозденко.

"Силы обороны нанесли удар по морскому порту в Приморске Ленинградской области, одному из крупнейших экспортных нефтяных терминалов РФ на Балтике. Пропускная способность трубопроводной системы составляет до 75 млн тонн нефти в год", – говорится в сообщении Exilenova+.

Канал опубликовал фото и видео с места атаки. На них виден черный дым, поднимающийся вверх в результате ударов. Также канал показал спутниковые фото, где зафиксированы несколько возгораний на территории Приморского порта.

Видео дня

Губернатор Ленинградской области заявил, что над регионом уничтожено полсотни беспилотников. Кроме того, он подтвердил факт атаки на порт.

"В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведутся тушения, персонал эвакуирован", – написал чиновник в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами было сбито 249 украинских беспилотников. Больше всего сбитых, якобы, было над Брянской областью – 128. Над Ленинградской областью, по данным ведомства, российская ПВО уничтожила 50 дронов.

Удары по объектам в РФ

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 21 марта произошла атака дронов на Саратовский НПЗ. Как отметили в Генштабе, это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. По предварительной информации, повреждены установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Также недавно Силы обороны нанесли удары по двум авиазаводам в России. В частности, Генштаб подтвердил поражение инфраструктуры авиастроительного завода "Авиастар" в городе Ульяновске и 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области.

