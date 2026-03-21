Год назад спас маму: в Сумах от атаки РФ во второй раз пострадал подросток

16-летний Максим получил тяжелые ранения лица.

В Сумах в результате очередной атаки российских оккупационных войск пострадал 16-летний парень по имени Максим. Год назад после ракетного удара РФ в Вербное воскресенье он спасал свою маму из разбитого автобуса.

Об этом пишет местное издание "Кордон.Медіа". Отмечается, что парень снова пострадал от удара оккупантов 18 марта, когда враг атаковал здание ТЦК дроном – Максим находился возле остановки неподалеку.

"Подросток как раз шел домой, однако туда так и не добрался... осколки поранили его лицо. Сейчас он в больнице. О ранении Максима его мама узнала по телефону. Ей позвонил волонтер, который оказывал парню домедицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского удара Максим получил тяжелые ранения:

"Ему нужно установить металлическую пластину в щеку. Сначала парень был в тяжелом состоянии и попал в реанимацию. Впоследствии его стабилизировали и подростка перевезли в Киев, где он продолжает лечение в "Охматдете".

Теперь парня ждет длительное лечение и реабилитация.

Удар по Сумам в Вербное воскресенье

В апреле 2025 года российские террористы атаковали Сумы ракетами. Враг наносил удары по городу именно в Вербное воскресенье. Тогда погибли десятки людей, многие получили ранения. Среди жертв удара были и дети.

Среди пострадавших были Максим и его мама. Женщина получила переломы и тяжелые ранения. Мальчик самостоятельно вытащил маму из автобуса. Он также пострадал во время той атаки – ему запретили заниматься спортом на определенное время.

