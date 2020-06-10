Прокурор в деле МН17: у следствия есть доказательства прямого участия РФ в конфликте на Донбассе

Вопрос причастности России к войне на Донбассе нарушили во время судебных слушаний по делу МН17 в Нидерландах.

Следствие собрало прямые доказательства участия российской власти в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом заявил прокурор, рассматривающий дело МН17, Вард Фердинандуссе, передает Радио Свобода.

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«... во время расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года была непосредственно привлечена к вооруженному конфликту. Из разных источников были собраны доказательства о том, что Россия осуществляла вооруженные поставки вооруженным формированием..., а также приобщалась к набору боевиков и их оплате», – сказал он.

Также следователи установили, что российские чиновники были привлечены к организации и координации вооруженных групп, которые воевали против украинской армии.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения Операции объединенных сил в течение прошлых суток террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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