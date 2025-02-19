Боец уверен, что сейчас ситуация не настолько критическая, которая была в начале войны.

Украина не останется в одиночку противостоять российской агрессии, уверен военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

Об этом он сказал в эфире Киев24, комментируя первые переговоры и заявления США относительно войны в Украине и отвечая на вопрос, способна ли Украина дальше воевать и давать отпор врагу, если останется один на один с Россией.

"Я не фантаст, который вам скажет, что Украина способна сама, без никого противостоять. Это наверняка будет неправда, потому что все знают, что мы столкнулись со второй армией в мире... Но Украина не остается одна. И не то, что есть большие надежды, я думаю, что европейские лидеры уже очевидно понимают ту вещь, о которой президент нашей страны говорил в начале - что безопасность Украины, ситуация, которая сложилась в Украине - это огромная угроза ситуации безопасности всей Европе. Даже если мы останемся без США, мы точно не останемся сами", - отметил Иевлев.

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Он отметил, что Украина смогла объединиться в начале широкомасштабного вторжения РФ и противостоять.

"Мы и были фактически одни. Кроме предупреждений, что РФ на нас нападет никто ничего серьезного типа Хаймарсов, Атакамсов, F-16 в начале войны нам не предоставлял, чтобы мы себя защитили. Эти все виды вооружения мы получали уже по ходу войны. А весь мир, затаив дыхание, в начале войны смотрел, ждал, сколько же выдержит Украина - три дня, две недели. Но Украина откровенно первые две недели этого натиска выдержала сама на внутреннем ресурсе, которого было в то время на много меньше, чем есть его сейчас", - подчеркнул военный.

Он отметил, что, конечно, наши бойцы на фронте устали и хотели бы возможности вернуться к семьям, к своей привычной жизни, но "есть одна святая вещь - чтобы все, кого мы здесь оставили, потеряли и все ребята, которые потеряли свое здоровье, чтобы это не было зря".

"Поэтому здесь нет позиции у пацанов сказать: "да заканчивайте уже как угодно". Нет, как угодно никого не интересует. И те люди, которые уже неизвестно на каком ресурсе пропахали 3 года этой войны, они будут биться дальше. Вот ответ вам о внутреннем ресурсе. Внутреннего ресурса у казаков, которые уже три года останавливают российскую армию, хватает. И откровенно скажу, что ситуация на сегодня, она действительно не столь критична, как та ситуация, которая была в начале войны, когда мы почти заключили те Стамбульские соглашения", - сказал Иевлев.

Он выразил сомнение, что кого-то из этих казаков устроит история, когда скажут: "ок, мы ничего больше не можем сделать, все кто погиб - ну, так получилось, отказываемся от своих территорий и идем все домой".

Как отметил Иевлев, за 3 года войны россияне не достигли ни одной заявленной цели и на сегодня РФ не способна уже вести наступательные действия нигде, кроме Донецкой области.

"Сначала хотели установить контроль над всей Украиной - не получилось, потом установить как минимум контроль над Донбассом - не удалось. Третий год войны, вторая армия мира. Донецкая область. Несмотря на то, что полгода шумят все СМИ, что в Донецкой области РФ ведет широкомасштабное серьезное наступление, к большому сожалению, продвижение есть, но до заявки о том, что Россия вышла на границу Донецкой области - это не то что далеко, оно даже не усматривается примерно", - отметил боец.

Он обратил внимание, что РФ продемонстрировала в Украине, за исключением ядерного вооружения, все виды своих ракет, все виды вооружения, все виды тяжелой техники, FPV.

"Результат - они не достигли даже цели минимум... По моему мнению, сегодня на фоне переговоров, которые проходят за спиной Украины, нашей стране надо объединиться не меньше, чем объединились 24 февраля 2022 г. Почему-то я думаю, что Европа не оставит Украину. Европа не будет пренебрегать своей безопасностью. А мы на своем уровне должны нереально объединиться, продолжать донатить, продолжать поддерживать армию, продолжать идти в военкоматы, команде президента - работать", - резюмировал Иевлев.

Позиция администрации Трампа по войне в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, пока Трамп и Путин договариваются о мире, правительства европейских стран работают над увеличением помощи Украине в связи с заявлениями новой администрации Белого Дома. В частности, специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил европейским лидерам, что их не допустят к переговорам относительно будущего Украины, хотя США ожидают, что Европа возьмет на себя финансирование восстановления и контроль за возможным прекращением огня.

В то же время Франция два дня подряд собирает лидеров стран Европы на экстренные заседания по обсуждению Украины и европейской безопасности. В частности, на сегодняшнюю встречу приглашены еще больше европейских стран и Канада, которая является союзником по НАТО.

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