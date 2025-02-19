Президент отметил, что Украина в такой ситуации, когда нет много форматов гарантий безопасности для нас.

Украина хочет гарантий безопасности и окончания войны в этом году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос относительно того, какие гарантии безопасности мы хотели бы видеть в соглашении относительно полезных ископаемых, которое обсуждается.

"Они знают мои гарантии... Например, все это понимают. Даже те страны, которые не в НАТО. Это понимают и на Ближнем Востоке. Все понимают. Мы, Украина, находимся в такой ситуации, когда у нас нет много форматов гарантий безопасности для нас", - отметил он.

Глава государства добавил, что "просто строить что-то такое новое, глобальное, что-то космическое - никто не будет". И подчеркнул, что "мы хотим гарантий безопасности в этом году, потому что мы хотим закончить войну в этом году".

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"Я им предлагал НАТО. И я понимаю, что им каждый раз, когда я говорю "НАТО", - они не любят, даже что мы говорим об этом... Но мы говорим то, что мы думаем. И я считаю, что это наше преимущество. И в этом наша мощь", - сказал президент.

Соглашение о полезных ископаемых

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский не дал министрам подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки, объяснив, что "оно не готово и не защищает интересы Украины".

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас отметил, что в Украине нет крупных месторождений полезных ископаемых, и заинтересованность президента США Дональда Трампа украинскими недрами не имеет никакого смысла.

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