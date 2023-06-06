В планы контрнаступления Украины будут внесены коррективы, отметили в ОП.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что подрыв Каховской ГЭС внесет коррективы в планы контрнаступления, но не изменит их стратегически.

Об этом в Youtube-канале Александра Плющева, эфир которого сегодня, 6 июня, был посвящен подрыву дамбы Каховской дамбы, сказал советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк и назвал мотивы, которыми российские оккупанты руководствовались, решаясь подорвать дамбу. "У нас варианта не наступать не существует… Все понимают, как в Украине, так и среди партнеров, что война должна завершится справедливым финалом: восстановить территорию и суверенитет Украины…", - поделился он.

Подоляк полагает, что "коррективы (в планы контрнаступления - Ред.) в любом случае будут внесены". "Но они всегда вносятся во время масштабных действий в зависимости от изменения ситуации по линии фронта или на окупированных территориях. Я думаю, сейчас это будет сделано, но принципиально это только обострит желание ускорить деоккупацию", - заявил советник.

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Подоляк назвал три мотива, которыми могло руководствоваться российское руководство, принимая решение подорвать дамбу Каховской ГЭС. По его словам, Россия хочет удержать инициативу, которую они утратили на линии фронта и пытается замедлить контрнаступление; оказать психологическое давление на партнеров Украины, донося "мы можем беспредельничать", чтобы остановить военную помощь .

Кроме того, таким образом руководство РФ воздействует психологически на "внутренний рынок" - пытается показать, что инициатива до сих пор на стороне России.

По информации Подоляка, уже есть предварительная информация, что подрыв Каховской ГЕС осуществила российская 205-я мотострелковая бригада. Он также убежден, что подрыв украинской ГЭС будет зафиксирован в рамках отдельного производства в Международном криминальном суде в Гааге.

По словам Подоляка, Украина будет требовать, чтоб Совбез ООН провел экстренное заседание в связи с уничтожением россиянами Каховской ГЭС.

"Кстати, меня сейчас очень сильно удивило, что ООН объявило сегодняшний день Днем русского языка, а вместо этого должно было бы провести экестренное заседание Совбеза ООН, чтоб зафиксировать факт террористического акта на территории Каховской ГЭС", - отметил он.

Подрыв Каховской дамбы - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Украины уже заявили, что располагают доказательствами, что оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Специалисты "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская дамба не подлежит восстановлению.

В НАЭК "Энергоатом" отметили, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции, однако ситуация контролируется.

При этом, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет непосредственного риска для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

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