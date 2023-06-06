Подрыв ГЭС планировали заранее и осуществили дистанционно.

Российские оккупанты перемещали взрывчатые вещества и технику для осуществления дистанционного подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Понятно, что будут даны точные оценки относительно мощности взрыва, сколько для этого нужно взрывчатки. Это все будет посчитано. Но факты перемещения взрывчатых веществ, соответственно, и техники рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва, безусловно есть.

Как сообщал УНИАН, этой ночью в 02:50 российские террористы совершили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления около 80 населенных пунктов.

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Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС "Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

В НАЭК "Энергоатом" отметили, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции, однако ситуация контролируется.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет непосредственного риска для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

На заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского согласован комплекс международных действий и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности.

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