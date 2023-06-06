Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС внимательно следят за ситуацией.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет непосредственного риска для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter. "МАГАТЭ известно о повреждении Каховской ГЭС в Украине. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией. На станции нет непосредственного риска для ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

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Подрыв Каховской ГЭС - последствия, о которых стоит знать

Как сообщал УНИАН, о подрыве дамбы Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня.

В НАЭК "Энергоатом" заявили, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции, однако ситуация контролируется.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам. Также оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.

На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом". Им не хватает персонала, поскольку украинские работники станции в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

В конце марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил временно оккупированную ЗАЭС и сообщил, что ее больше невозможно защитить.

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