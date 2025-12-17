Эта подводная лодка является совсем новой, ее построили менее 10 лет назад.

Подводная лодка проекта "Варшавянка", которая была поражена украинским подводным дроном в морском порту Новороссийска, вероятно, является B-271 "Колпино". К такому выводу пришел аналитик открытых данных (OSINT), который действует в соцсети Х под псевдонимом Duke BG.

Он сравнил особенности нанесения белого сигнального круга вокруг эвакуационного люка на лодке, подвергшейся удару дрона, и на других лодках проекта "Варшавянка". На пораженной субмарине был элемент, которого не имеют другие подводные лодки этого проекта - по крайней мере те, что находятся в Черном море. Кроме одной - "Колпино".

"Не уверен на 100%, но я сделал вывод, что подводная лодка, которая недавно была поражена в Новороссийске SubSeaBaby, была B-271 "Колпино". На основе пятна краски. Разве что моя информация о двух [субмаринах, которые сейчас находятся] за пределами Черного моря, является ошибочной, потому что они тоже почти подходят", - написал Duke BG.

Видео дня

Что известно о подводной лодке "Колпино"

"Колпино" - это дизель-электрическая подводная лодка ВМФ России проекта 636.3, которая является модернизированной версией известной серии "Варшавянка". Она была построена на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге и спущена на воду в 2016 году, а в боевой состав Черноморского флота России официально вошла в 2018 году. Название получил в честь города Колпино, который сейчас является частью Санкт-Петербурга.

Этот тип подводных лодок предназначен прежде всего для действий в ближней и средней морской зоне. Основными задачами "Колпино" являются борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, нанесение ударов по береговым целям, а также разведка и патрулирование.

Вооружение "Колпино" включает торпедные аппараты калибра 533 мм, через которые могут применяться как торпеды, так и крылатые ракеты комплекса "Калибр". Именно возможность запуска таких ракет сделала лодки проекта 636.3 важным элементом российских ударных возможностей на Черном море. Подводная лодка имеет автономность до нескольких недель и экипаж около полусотни человек.

После ввода в строй "Колпино" регулярно привлекалась к походам в Черном и Средиземном морях, в том числе в рамках операций России против Сирии. После начала полномасштабной агрессии России против Украины такие подводные лодки рассматриваются как один из носителей ракетной угрозы с морского направления, даже несмотря на ограничение их активности из-за ситуации с безопасностью в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: