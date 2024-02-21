По его словам, была плохая видимость, но преимуществом для ВСУ это не стало.

Военнослужащий 110 отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Биляк рассказал, что выход сил с позиции "Зенит" был сложным.

Как рассказал защитник в комментарии hromadske, во время обороны логистические пути работали, поэтому через Авдеевку в "Зенит" удавалось осуществлять поставки. Эту позицию россияне чаще всего обстреливали из минометов, танков, бронированных машин пехоты и дронов-камикадзе.

Во время ухода с позиции была плохая видимость, а впрочем, это не стало преимуществом, поскольку наводить вооружение противнику удавалось при любой видимости. Так, по его словам, когда бойцы отходили от "Зенита", работали несколько минометов 120 мм, танки, дроны-камикадзе, также прилетали ракеты и "Грады".

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"А для нас был большой минус, потому что мы не видели, куда нам идти, это не позволяло эффективно передвигаться", - отметил военный.

Сам Беляк получил шрам на лице и несколько ранений. Те бойцы, которым удалось отойти с позиции, были легкоранеными.

"Мы все могли передвигаться, просто у нас были определенные зацепления, небольшие осколочные ранения. Кто был тяжелораненый, тот просто там и остался", - отметил он.

Ранее военный рассказывал, что этих тяжелораненых должны были эвакуировать, но этого не смогли сделать. Причины неизвестны. После этого стало известно о расстреле бойцов, которые не вышли из Авдеевки.

Беляк отметил, что ранее заявляли о шестерых погибших на позиции "Музей". Есть видео с позициих, где видно пять тел.

"Так же по дороге в Авдеевку, видимо, еще лежит с десяток наших тел, просто идентифицировать их можно только методом исключения", - подчеркнул военный.

Бои за Авдеевку - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее боец 110-й бригады, старший солдат Виктор Биляк рассказал, что выход украинских защитников из окруженной российскими захватчиками Авдеевки стал одновременно дорогой смерти и жизни. Украинские военные знали, что если во время ухода кого-то ранит, то раненого там и оставят, а помощь никто оказывать не будет.

Возле Авдеевки сейчас враг делает абсолютно все, чтобы проломить оборону ВСУ на новых рубежах. Об этом сказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в эфире телемарафона единых новостей.

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