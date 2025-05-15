Критики характеризуют ленту как "взрывной рассказ об иммигрантах, работающих в ресторанах, преследуя американскую мечту".

22 мая 2025 года стартует украинский прокат кулинарной драмы "Кухня" (La Cocina), сочетающей в себе рассказ о трудовых буднях работников ресторана с мигрантской проблематикой.

По сюжету фильма, в самом сердце большого ресторана на Манхэттене бушуют личные и профессиональные страсти. Педро – мечтательный и бунтующий повар из Мексики, который вынужден работать нелегально пока не решит проблемы с документами. Он влюблен в американскую официантку Джулию, но ей совсем не до любви. Когда из кассы заведения исчезают деньги, все подозрения падают именно на работников-мигрантов. Чем ближе к обеденному ажиотажу, тем сильнее ситуация на кухне обостряется.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" решили рассказать, почему же украинским киноманам не стоит проходить мимо этого многогранного кино.

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Оценить фестивальный хит

Мировая премьера ленты состоялась на прошлогоднем Берлинском кинофестивале. Она считалась одним из фаворитов основной конкурсной программы, но в результате не получила желанного "Золотого Медведя".

Впрочем, ее режиссер, мексиканец Алонсо Руиспаласиос, все же имеет награду Берлинале – в 2018 году он, со своим фильмом "Музей", получил приз за лучший сценарий. Более того, в списке его достижений есть даже награда Одесского кинофестиваля.

"Кухня" основана на пьесе британского драматурга Арнольда Вескера 1957 года, но адаптирована к современным реалиям. Руиспаласиос прочитал эту книгу впервые в свои студенческие годы, работая посудомойщиком и официантом в ресторане, что придало фильму особую аутентичность.

Увидеть звездную актрису

Одну из центральных героинь фильма играет популярная американская актриса Руни Мара, известная благодаря своим ролям в таких картинах, как "Девушка с татуировкой дракона", "Аллея кошмаров","Кэрол", "Она" и многих других.

Мара является двукратной номинанткой на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Она регулярно сотрудничает с выдающимися режиссерами (от Дэвида Финчера до Теренса Малика) и мастерски перевоплощается из одного яркого образа в другой, а потому не стоит пропускать ее очередной впечатляющий перформанс.

Почувствовать драматическую историю любви

Экранным партнером Руни Мары стал популярный мексиканский актер Рауль Брионес, который снимался и в предыдущих фильмах режиссера. История любви американской официантки и повара-мигранта становится вишенкой на этом изысканном торте. Личные драмы, бурные чувства и отчаянные попытки найти общий язык – в "Кухне" огонь пылает не только во время приготовления пищи.

Оказаться на кухне большого ресторана

Конечно, именно приготовление пищи является неотъемлемой составляющей сюжета, ведь события происходят прямо на кухне одного манхеттенского ресторана. Зрители имеют возможность окунуться в тот творческий хаос, царящий там в час пик.

Повара, которые не успевают отдохнуть хотя бы минуту, официанты, которые пытаются вовремя подать гостям их заказ, и строгий шеф, который должен контролировать все процессы – "Кухня" наглядно демонстрирует все то, что обычно остается за кулисами фешенебельных заведений.

Операторская работа Хуана Пабло Рамиреса включает захватывающие длинные планы, которые передают хаос кухни во время обеденного пика. Особого внимания заслуживает 12-минутный непрерывный план, показывающий неистовый темп работы ресторана.

Посмотреть на США глазами мигрантов

Перед нами разворачивается не только кулинарная драма, но и социальная. Дело в том, что большинство работников заведения являются нелегальными мигрантами. Повара, официанты и посудомойщики собрались здесь из разных уголков мира, превращая ресторан в своеобразный аналог Вавилонской башни. Тяжелым ежедневным трудом они борются за свое право на жизнь в Америке, а фильм дает зрителям возможность почувствовать их боль.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 74% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,4 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

The Hollywood Reporter характеризует фильм как "взрывной рассказ об иммигрантах, работающих в ресторанах, преследуя американскую мечту". Variety называет Руиспаласиоса "одним из самых оригинальных и интересных талантов в кинопроизводстве Мексики", Little White Lies отмечает, что "сложные отношения персонажей и чрезвычайно напряженные сцены на кухне делают просмотр настолько увлекательным, так что 140 минут пролетают незаметно", а Deadline пишет, что "Кухня" – это "сериал "Медведь" на стероидах".

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