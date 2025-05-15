Украинская делегация решит, что будет делать дальше, после встречи президентов Украины и Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Он отметил, что на данный момент ему официально неизвестен уровень российской делегации, вместе с тем добавив, что он похож на "бутафорский".

Глава государства сообщил, что от Украины в Турцию прилетела делегация самого высокого уровня. В ее состав вошли высокопоставленные чиновники Офиса президента, Министерства иностранных дел и представители всех разведок Украины:

"Для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру".

По словам Зеленского, украинская делегация начнет со встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и всей широкой турецкой делегацией.

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"Мы в контакте с американской стороной. Они, думаю, также будут в Турции на высоком уровне. Посмотрим. Но уровень русских пока мне официально неизвестен. Однако, из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом. Я думаю, у нас будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, надо понимать, какой уровень у российской делегации и какой у нее мандат.

"Способны ли они хоть что-то сами принимать? Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения", - подчеркнул Зеленский.

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