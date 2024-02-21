Россияне собирают силы для новых наступлений и не только на Авдеевском направлении, впереди у Украины чрезвычайно сложные бои.

Возле Авидеевки сейчас враг делает абсолютно все, чтобы проломить оборону ВСУ на новых рубежах. Об этом сказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в эфире телемарафона единых новостей.

"Враг не оставил попыток, попыток и продолжает наступательные действия уже за пределами города. В основе усилия наступления у него сосредоточены на направлении населенного пункта Ласточкино. Туда перебрасывается огромное количество и личного состава и техники. Только сегодня утром там уже было подбито 5 единиц БМП врага и уничтожено несколько рот пехоты. Чтобы было понимание, это не разовая атака, это постоянные уже в течение нескольких суток попытки штурмов с техникой, без техники...", - рассказал о ситуации военный.

По словам Жорина, россияне после боев за Авдеевку еще имеют достаточно сил для того, чтобы продолжать наступательные действия.

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"У врага до сих пор очень много и пехоты, и техники, и работает авиация. И сейчас есть такие случаи, что они начали работать "Ланцетами" по позициям пехоты, чего раньше в принципе не делали. То есть сейчас делают абсолютно все, чтобы проломить, продавить нашу оборону на тех рубежах, которые мы занимаем. Успеха на данный момент они не имеют", - отметил он.

По словам заместителя командира 3-й ОШБр, на данный момент прямой угрозы продвижения врага для Курахового, Солидового нет. Но при этом заметил, что это не повод расслабляться.

"Мы должны понимать, что россияне готовятся, они собирают силы, накапливают силы. И у них этих сил еще достаточно. И не только на Авдеевском направлении. Поэтому мы должны быть готовы, что впереди чрезвычайно сложные бои. И то, и как будут складываться события, во многом зависит не только от врага, но и от нас - от нашего общества, как мы на это будем реагировать, насколько серьезно мы будем к этому относиться. Будет ли часть общества до сих пор жить в каком-то своем мире, в котором где-то отдельно идет война... будет ли общество больно адекватным вопросом нужна ли мобилизация, или мы все же поймем, что наша реальность - это война с Россией, у которой огромное количество ресурсов и сил, и нам надо мобилизовать абсолютно все, что есть у нас, чтобы их одержать победу, остановить, а потом еще и вернуть свою территорию", - подчеркнул военный.

Жорин резюмировал, что сейчас нет поводов расслабляться или считать, что все хорошо.

"У нас впереди очень сложные времена", - сказал он.

Названо основное направление для россиян после Авдеевки

Как сообщал УНИАН, враг продолжает наступление под Авдеевкой, в направлении Ласточкино.

Вчера Жорин написал в ТГ, что Ласточкино - это основное направление для россиян на сегодня после Авдеевки. Сейчас 3 ОШБр вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Как информировал заместитель командира бригады, интенсивность боев высокая, но не столь жесткая, как была в городе.

В то же время, в Министерстве обороны Британии, ссылаясь на данные разведки, заявили, что российским захватчикам не хватает боеспособности, чтобы после захвата Авдеевки быстро продвигаться дальше. Там говорят, что после определенного "отдыха и переоснащения", Россия в ближайшие недели, вероятно, будет стремиться постепенно расширить территориальный контроль за пределами Авдеевки.

Как известно, Авдеевка стала крупнейшим кладбищем для россиян.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ и военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что в боях за Авдеевку российские оккупационные войска потеряли больше людей, чем Советский Союз во время войны в Афганистане. За 4 месяца активных боев там ликвидировали по меньшей мере 17 тысяч захватчиков.

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