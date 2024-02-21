Если российские самолеты будут иметь неограниченное преимущество в воздухе, ничто не будет мешать им уничтожать украинские города и войска на земле.

Во время боев за Авдеевку оккупационные войска РФ установили превосходство в воздухе и смогли расчистить путь для пехоты.

Как сообщает Business insider, это, вероятно, первый случай за два года, когда Россия взяла под контроль небо в прифронтовой зоне. Если это будет продолжаться, то будет иметь разрушительные последствия, поскольку украинская ПВО сейчас имеет значительную нагрузку.

По данным Института изучения войны, ранее средства противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетные системы наземного базирования, не позволяли ни одной из сторон достичь этого ключевого элемента наступательных операций, даже локально.

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Руководитель группы геопространственной разведки и аналитик Института изучения войны Джордж Баррос прокомментировал сообщения ВСУ об увеличении бомбардировок КАБами.

"Именно этот общевойсковой подход снизил способность украинцев защищать Авдеевку", - сказал Баррос.

Как отметил аналитик, теперь больше всего волнует, сможет ли Украина не давать России перейти к неограниченному преимуществу в воздухе на всей линии фронта. Если этого не сделать, ничто не будет мешать российской авиации уничтожать украинские города и войска на земле. Даже повторение "временного локализованного и ограниченного российского превосходства в воздухе позволит российским силам более агрессивно обеспечивать оперативное продвижение вдоль линии фронта".

Война в Украине-российская авиация

Как ранее рассказывал Forbes, во время захвата Авдеевки, российская авиация за 48 часов сбросила на маленький город 250 авиабомб. Вскоре 110-й бригаде уже было негде прятаться и пришлось отступать.

В то же время Вооруженные Силы Украины за последнюю неделю сбили уже семь российских истребителей на Восточном фронте.

По оценке Oryx, за два года войны россияне потеряли 25 из 150 Су-34 и шесть из 120 Су-35. Однако Forbes считает, что скоро украинские военные больше не смогут сбивать российские самолеты. Дело в том, что запасы ракет Patriot, которые успешно помогает прореживать российскую авиацию достигли критического уровня, а они необходимы для перехвата баллистических ракет.

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