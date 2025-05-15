Заместитель командира не верит в то, что дроны на поле боя полностью заменят человека.

Война дронов без людей невозможна, на поле боя и те, и те будут иметь все больший вес. Об этом в интервью Oboz.ua сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Отвечая на вопрос о влиянии дронов на войну, военнослужащий отметил, что они изменили мир войны.

"Они изменили все правила, которые были до этого. Они изменили все уставы. Они изменили все: начиная от маскировки и заканчивая работой групп, работой техники, инженерно-фортификационных сооружений, даже расположение командных пунктов - абсолютно все изменилось. И в том числе тактика на поле боя", - сказал Жорин и добавил, что изменения продолжаются, ведь дроны тоже продолжают меняться.

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По его словам, существует определенная "война" дрона и РЭБа, но "и тот, и тот постоянно пытается препятствовать работать".

"Теоретически я верю в то, что когда-то может наступить время, когда на поле боя останутся только дроны и люди. Потому что я не верю в войну дронов без людей. Это невозможно. Потому что территория, на которой находится человек, - это территория этого человека. Территория, на которой находится дрон, - это не территория дрона", - подчеркнул заместитель командира.

Так, подчеркнул он, люди и дроны на поле боя "все больше будут иметь вес", мол, "просто за счет дронов мы пытаемся всегда же и уменьшить количество личного состава". Кроме того, отметил он, на дроны пытаются перекладывать вопросы логистики.

"Потому что во время логистики на самом деле мы несем очень много потерь. А иногда даже больше, чем непосредственно на позициях. Потому что на позиции все-таки есть место, где можно спрятаться, она замаскирована, то есть она подготовлена. А во время логистики - что-то принести, что-то передать, кого-то эвакуировать - вот здесь потери, во время которых ты почти ничего не можешь сделать", - сказал военнослужащий.

В то же время дроны в логистике "и привозят, они и отвозят, они и обеспечивают, они там и связь сами налаживают, за счет чего у нас существенно снизились вообще потери личного состава".

"Поэтому дрон будет понемногу уменьшать количество людей, но не заменит человека на поле боя. В это я вообще не верю. А вот то, что он может заменить все другие средства поражения в какой-то перспективе, - думаю, что это реально", - сказал Жорин.

Украинские дроны в войне с РФ

Как сообщал УНИАН, ранее команда Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые представила новейшие морские дроны, способные уничтожать вражеские корабли и самолеты.

Речь идет о знаменитой "киллерке" кораблей Черноморского флота России Magura V5, мультифункциональной платформе Magura V6P, дроне-ракетоносителе Magura V7, который впервые в истории уничтожил вражеский боевой самолет, а также модели Magura V7, оснащенной боевым пулеметным модулем.

В течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura в целом было поражено 17 морских и воздушных целей России, 15 из которых полностью уничтожили.

В частности, это два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, большие корабли ЧФ России "Сергей Котов", "Ивановец", "Цезарь Куников" и другие суда. Нанесенный врагу ущерб оценивается в более чем полмиллиарда долларов.

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