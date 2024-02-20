По его словам, украинские военные знали, что если во время отхода кого-то ранит, то раненого там и оставят, а помощь никто оказывать не будет.

Выход украинских защитников из окруженной российскими захватчиками Авдеевки стал одновременно дорогой смерти и жизни.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал боец 110-й бригады, старший солдат Виктор Биляк, который 16 февраля вышел из Авдеевки, где находился на опорном пункте "Зенит".

"Так как было полное окружение, полная доминация в воздухе и артиллерии у противника, то нашу дорогу на отход можно называть дорогой смерти или дорогой жизни. Мы все знали, что если кого-то по дороге поранит, то он там и останется. Никто ему не будет оказывать помощи. Потому что помощь - это сразу скопление, замедление. И противник это знает и ожидает", - сказал Беляк.

По его словам, российские захватчики в последние дни уже не очень сильно нападали, а ждали момента выхода украинских военных, чтобы разбивать украинские группы во время отступления.

Он отметил, что раненые среди украинских военных, которые оставались, ждали эвакуации.

"Раненые до последнего, даже, когда последние группы выходили, они до последнего верили "да идите, все хорошо, сейчас по нам приедут"... Этого не произошло. Все ждали, где та машина, думали, где она, а ее не было. Чисто в теории, по ситуации, которая тогда была, под утро туман был, в теории можно было, это опасно, но можно было проскочить, особенно на броне. Но я не знаю, что пошло не так. Говорят, что ту технику подбили", - рассказал Беляк.

Он отметил, что российской стороне нельзя доверять, потому что в прошлом была попытка установить временное перемирие для того, чтобы забрать тела, но россияне отказались и открыли огонь.

Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке

Как сообщал УНИАН, в связи с полным окружением опорного пункта "Зенит", командование приняло решение связаться с Координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с российской стороной.

Захватчики сообщили координаторам этого процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских тяжелораненых военных и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. В то же время, из обнародованных позже россиянами видеокадрах стало понятно, что украинских раненых расстреляли.

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