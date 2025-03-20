По словам бойца, у врага значительно больший ресурс живой силы.

Российские оккупанты, которые попадают в плен ВСУ не скрывают, что пошли на войну убивать украинцев за большие деньги. Об этом в эфире LIVE рассказал младший сержант, военнослужащий 91-го отдельного противотанкового батальона (ОПТб) Александр Козюра.

По его словам, оккупанты постоянно подтягивают новую технику и людей.

"Мы знаем их места, где они накапливаются, мы знаем, в каком количестве, когда они туда заходят, когда у них эти ротации происходят. Мы это все видим, знаем, но то, что они суются к нам, - мы сразу это пресекаем", - сказал Козюра.

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Военный добавил, что такая ситуация - постоянное подтягивание новой живой силы и техники со стороны оккупантов - наблюдается на всех отрезках фронта, где он воевал. В частности, на харьковском направлении и на Курщине.

"Накапливают технику, силы, а потом в какой-то момент заходят... У них ресурс значительно больше... Второй момент: когда их берут в плен, они не скрывают, что им "миллионы" дают за то, что они идут (в бой - УНИАН). Все идут только за то, что Путин платит деньги. Это очевидно", - подчеркнул Козюра.

Как писал УНИАН, бывший разведчик Дмитрий "Пастор" Попов рассказал, что как русский язык помогал брать в плен оккупантов. По его словам, такие случаи были, в частности, в Запорожье и на Марьинском направлении.

Он также рассказал, что очень часто пленные объясняют свое участие в войне против Украины тем, что ВСУ якобы "бомбили на Донбассе", а в Одессе "кого-то сожгли". Вероятно, речь идет о столкновениях в Одессе представителей Майдана и антимайдана 2 мая 2014 года, когда вспыхнул Дом профсоюзов. Как отметил Попов, он слышал одинаковые версии от пленных из разных подразделений российской армии.

То есть оккупанты аргументируют свое участие в войне собственным "благородством", которое опирается на вымышленные истории, которые тиражируют российские пропагандисты на ТВ в РФ и в социальных сетях.

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