Оккупант рассказал, как застрелил гражданского по приказу командира с позывным "Молот".

Трое российских военных из известной своей жестокостью 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которые сдались в плен ВСУ в Курской области, признают, что им известно о расстрелах безоружных украинских бойцов, об издевательствах над ними. В то же время, оккупанты говорят, что поражены отношением к ним солдат ВСУ, которые "поделились последним". Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

В частности, трое россиян Батраханов, Леонтьев и Колмаков – военнослужащие 155-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ – попали в плен на Курщине через месяц-два с момента подписания контракта.

"Это та самая 155-я бригада, солдаты которой отличаются особенно жестоким обращением с военнопленными украинскими воинами. Пленные рассказывают, что слышали о случаях особо жестокого обращения морпехов с украинскими военнопленными, но не были свидетелями этого. Обычно эти приказы отдавали командиры подразделений. За отказ выполнить угрожали "обнулением", — говорится в сообщении.

Видео дня

На видео, которое обнародовали десантники, — допрос оккупантов. Россияне признают, что в украинском плену вовремя получили медицинскую помощь, а условия содержания - на должном уровне.

Один из пленных, Вячеслав Колмаков, 1974 года рождения, говорит, что проживает в Московской области, контракт с Минобороны РФ подписал 23 ноября 2024 года. Утверждает, что пошел на войну из-за скопившихся долгов. Воевал в составе 2 батальона 3 роты вышеназванной бригады. Он рассказал, что вместе с Батрахановым и Леонтьевым попал в плен в населенном пункте Никольское, куда из двух групп пробилось только 3 человека.

"Заняли дом, оказались в окружении на неделю. Из нас двоих - двое ранены. Руководил этой операцией военный с позывным "Молот", с которым держали связь. Он неоднократно говорил, чтобы в плен украинцев не брать... Где-то на второй или на третий день он выходит на связь и говорит: "К вам идет мирный (граджанский - УНИАН), но, на самом деле, это разведчик. Если он вас сейчас увидит, доложит и вас "накроет" миномет либо пойдут штурмовики", — рассказал оккупант.

Он признает, что тогда по приказу "Молота", угрожавшего ему смертью, застрелил из автомата пожилого мужчину. Второго гражданского он убивать отказался, после чего руководитель "операции" сказал, что Колмакова "обнулят".

Военнопленные также признают, что "ходят слухи" о зверствах российских морпехах – издевательствах над пленными, а от командиров поступают приказы не брать украинцев в плен.

"Это делают ненормальные люди, я был в шоке, когда узнал… А нам говорят, что идем воевать против немцев и п**в… Говорили, что в плен сдаваться нельзя - либо застрелись, либо подорвись", — рассказал Колмаков.

По его словам, трое россиян решили сдаться, так как поняли, что их бросили свои же, а потом дом, в котором они прятались, армия РФ начала обстреливать из минометов. При этом Колмаков признается, что поражен гуманным отношением украинских военных.

"Если честно, аж до слез... Такой поворот – ребята отдали последнюю воду, последние сигареты, последнюю банку тушенки, потому что мы не ели неделю. Потом когда на эвакуации были, у меня уже сил не было тащить раненого, так они сами его тащили… А могли просто "обнулить", — говорит россиянин.

Он добавляет: "Просто перевернулось все в голове... Не знаю, не могу объяснить, почему украинцев называют нацистами…".

Военнопленный также рассказал, что на полигоне в Воронеже видел солдат из КНДР, но ближе чем на 15 метров россиян к ним не подпускали. По его словам, корейцы оснащены гораздо лучше, им каждый день разрешали мыться и стирать личные вещи, в то время, как у россиян "раз в неделю в баня".

Что известно о 155-й бригаде ВС РФ

Как писал УНИАН, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ печально прославилась во время полномасштаьного вторжения в Украину. Причем сразу по двум причинам. Так, в ходе боев за Угледар, длившихся практически весь период войны, эта бригада была несколько раз разбита и обновлена новыми солдатами.

В ходе боев в Курской области эта бригада отметилась неоднократными фактами казней украинских военнопленных. В частности 10 октября прошлого года солдаты этой бригады расстреляли 9 украинских военных на Курщине.

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