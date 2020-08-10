Штаб ООС рапортует о 15 сутках без потерь на Донбассе: провокации от боевиков не прекращаются

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотника.

В течение 15 суток с начала перемирия на Донбассе не наблюдается потерь в рядах украинской армии.

Об этом заявили в штабе ООС утром 10 августа, обнародовав утреннюю сводку о ситуации на востоке Украины.

"Пятнадцатый сутки подряд, с тех пор, как провозгласили режим прекращения огня, среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки боевики не прекратили обстрелы, осуществив четыре провокации.

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"2 вражеские провокации из стрелкового оружия зафиксированы у Новозвановки и Марьинки. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет ", - заявили в штабе ООС.

Еще две провокации вчера зафиксировали в районе населенного пункта Трудовское - там враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону подразделений ОС.

На Приазовье был зафиксирован пролет БПЛА "Орлан-10" российского производства, он пересек линию разграничения. "Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сводке.

С начала текущих суток обстрелов со стороны российских наемников не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие вопросы точно не будут обсуждаться на переговорах по Донбассу.

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