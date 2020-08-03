Российские оккупанты вчера совершили две провокации - под Горловкой и возле Донецка

C начала текущих суток на участках ответственности сил ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, за прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск.

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«Сначала враг осуществил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южный. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки. Понимая истинные коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток на участках ответственности сил ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек. В обратном направлении – 739 человек. По вине оккупантов КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» не функционировали.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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