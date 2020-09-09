Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

«Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается стабильной. По всей линии фронта наблюдалась тишина», - говорится в сообщении.

Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений, добавили в штабе.

В то же время отмечается, что подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Обострение на Донбассе: что произошло

В течение суток 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине. В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Автор: Дмитрий Хилюк