Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: подсчеты DeepState

Аналитики сопоставили темпы российского продвижения с площадью, остающейся под контролем Украины.

Российская армия постепенно продвигается на фронте, но эти темпы настолько медленные, что россиянам понадобится более двух полных лет, чтобы взять всю Донецкую область под свой контроль. Такие подсчеты озвучил соучредитель мониторингового проекта DeepState Руслан Микула, выступая на специальной сессии Киевского форума по безопасности.

По его подсчетам, к 2022 году россияне контролировали 32,3% территории Донецкой области. В первый год полномасштабной войны, когда российской армии за счет эффекта внезапности удалось быстро продвинуться вперед, было захвачено еще 24,4% территории региона. А уже с 2023 года, когда война перешла в позиционную фазу, и по сегодняшний день россияне оккупировали еще 21,8% территории Донецкой области.

"Под контролем вооруженных сил [Украины] сейчас остается 21,5% области. Если взять темпы 2025 года, ведь он является показательным, то противнику понадобится не менее 742 дней или около 2 лет для того, чтобы оккупировать Донецкую область полностью", - отметил Микула.

Видео дня

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди неоднократно озвучивал стратегическую цель довести ежемесячные российские потери на фронте до 50 000 человек. Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин подтвердил, что это реально при надлежащем обеспечении подразделений и поддержке сил беспилотных систем.

Также мы приводили заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который утверждает, что на современном фронте основой огневого поражения становятся боевые беспилотные летательные аппараты. Сейчас они обеспечивают около 60% всех поражений целей, тогда как традиционная артиллерия – примерно 40%.

Вас также могут заинтересовать новости: