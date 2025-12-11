Он подчеркнул, что окончательное решение по территориям должно быть справедливым и базироваться на позиции народа.

Президент Владимир Зеленский заверил, что вопрос о возможных территориальных решениях должен определять народ Украины путем выборов или референдума. Об этом он заявил во время общения со СМИ.

Он подчеркнул, что окончательное решение по территориям должно быть справедливым и базироваться на позиции народа.

"Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины", - пояснил Зеленский.

По его словам, американская сторона предлагает на части Донецкой области создание так называемой "свободной экономической" или, как говорят в РФ, "демилитаризованной" зоны. Согласно этому плану украинские войска должны выйти из части территории, а российские - не заходить туда.

Он отметил, что остается много вопросов, а именно: кто руководит этой зоной, какой будет механизм мониторинга, отводит ли войска Россия на зеркальное расстояние и как предотвратить возможную инфильтрацию российских сил под видом "гражданских".

Зеленский отметил, что предложенная модель не в интересах Украины, потому что справедливо стоять на контактной линии. Поэтому Киев ищет справедливые решения, основанные на паритете и гарантиях безопасности. Он считает, что сейчас на самом деле многое зависит от украинского войска. Президент добавил:

"Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию".

"Мирный план" США - вопрос территорий

Россия и США требуют, чтобы Киев отступил примерно с четверти Донецкой области и части соседней Луганской области, которые все еще находятся под контролем Украины. Издание Financial Times отмечало, что эта территория является политически важной для Киева.

