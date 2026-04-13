Не стоит воспринимать всерьез: Дикий оценил результаты 'пасхального перемирия' с РФ

Война будет продолжаться круглосуточно до тех пор, пока не наступит полноценный мир, считает эксперт.

Украина не просила у РФ о перемирии на Пасху и не считает, что пауза в ударах на полтора суток может дать какой-то результат. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

"Путин сам взял и объявил в одностороннем порядке, что они полтора суток не будут стрелять. После этого нам ничего не оставалось, кроме как сказать, что если они полтора суток не будут стрелять, то у нас приказ только открывать ответный огонь", - сказал Дикий.

Он добавил, что Силам обороны в течение "пасхального перемирия" пришлось не раз открывать ответный огонь. И это может свидетельствовать, в частности, о том, что РФ изначально не планировала соблюдать режим прекращения огня, а это предложение возникло лишь для оказания влияния на президента США Дональда Трампа.

"Или все же Путин, возможно, и рассматривал вариант полтора суток в честь праздника не стрелять. Но он уже настолько не контролирует то, что реально происходит на земле. Честно говоря, какой из этих двух вариантов ближе к делу. Но какой бы он ни был - очевидно, что никакие краткосрочные перемирия с россиянами не стоит рассматривать всерьез, не стоит на них рассчитывать. А исходить из того, что пока не будет полноценного мира, который возможен только после разгрома российской армии, до тех пор исходим из того, что война будет 24/7", - отметил Дикий.

"Пасхальное перемирие": что известно

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на утро 12 апреля РФ 2299 раз нарушила режим тишины. В частности, сообщалось о 28 штурмовых действиях противника, а также 479 вражеских обстрелах.

В частности, в Сумской области в ночь на Пасху РФ атаковала машину медиков. В результате атаки пострадали трое врачей, которым оказали помощь.

