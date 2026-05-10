Путин попытался оправдаться за первый за 19 лет парад без военной техники

Диктатор говорит, что речь якобы не только в вопросе безопасности.

Российский диктатор Владимир Путин попытался объяснить отсутствие военной техники на параде в Москве по случаю 9 мая.

Эту тему он затронул во время пресс-конференции, сообщает пропагандистский ресурс РБК. По его словам, решение не привлекать технику было принято не только из соображений безопасности.

"Отсутствие военной техники на параде Победы было не только по соображениям безопасности, но и чтобы сосредоточить внимание на разгроме ВСУ в рамках военной операции", – заявил диктатор.

Видео дня

Стоит отметить, что техника на параде в Москве не была задействована впервые с 2007 года.

Военная техника РФ

Арсеналы страны-агрессора сократились за годы войны против Украины. По данным Генштаба ВСУ, только танков РФ потеряла более 11900 единиц. В случае с бронемашинами масштабы куда серьезнее. Речь идет о почти 25,5 тысячи единиц.

OSINT-специалисты также отмечают резкий рост потерь среди систем ПВО противника. За три месяца они увеличились в три раза. С начала 2026 года по состоянию на начало апреля в общей сложности было поражено 85 зенитно-ракетных комплексов или радаров из состава комплексов ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: