Пекин получает большую часть нефти с Ближнего Востока, и его корабли уже подверглись нападениям в Красном море.

Правитель России Владимир Путин уверен в победе в войне против Украины, но ограничен с ответом на вероятное увеличение поддержки Киева западными союзниками. Об этом говорится в материале Financial Times.

Авторы отмечают, что в Кремле сейчас сталкиваются с дилеммой, взвешивая, как и где принять меры в ответ. Так, серьезная помощь хуситам стоила бы Москве ее отношений с третьими сторонами - главным образом Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами - которые были важными для ее экономического выживания во время войны:

"Координация с арабскими государствами Персидского залива в ОПЕК+ дала России рычаги влияния на рынок нефти, а ОАЭ стали ключевым каналом для усилий России избежать западных санкций"

При этом, как отмечает СМИ, поставки оружия хуситам из РФ не только могут раздражать лидеров Персидского залива, но и лидера Китая Си Цзиньпина, поскольку Пекин получает большую часть нефти с Ближнего Востока, и его корабли уже подверглись нападениям в Красном море, несмотря на обещания хуситов о безопасном проходе.

"Вертикальная эскалация по отношению к тем, кто поддерживает Украину, не будет связана с такими же рисками раздражения незападных партнеров России. Если администрация Байдена снимет вето на украинские удары дальнего действия, Россия вполне может расширить свои диверсионные, шпионские и дезинформационные операции в Европе", - пишет издание.

По мнению авторов статьи, Путин также может искать дополнительные способы разжигать риск ядерной войны.

Как отмечает издание, "движения России вверх по лестнице эскалации все еще делают ее угрозой в контексте глобальной ядерной безопасности".

Ядерная доктрина России

Россия изменила ядерную доктрину. Теперь государство-агрессор может атаковать неядерные страны через запущенные дроны.

Хотя Украина прямо не была упомянута, внесенные изменения явно прописаны под нынешнюю ситуацию в российско-украинской войне.

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