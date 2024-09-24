По словам военного, значительная часть российских призывников "уже либо убита, либо непригодна для дальнейших боевых действий.

Правитель России Владимир Путин боится проводить дальнейшую мобилизацию, но других способов пополнения своей армии у него не осталось. Об этом 24 Каналу сказал заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андроников с позывным "Цезарь".

По его словам, значительная часть тех россиян, которых два года назад начали призывать в армию, уже или убита, или непригодна для дальнейших боевых действий. При этом значительная часть тех, кого два года назад начали призывать в армию, уже или утилизирована или непригодна "для, скажем так, дальнейшего использования".

"Называют разные цифры: от 300 тысяч (это минимальная цифра, которая официально озвучивается), независимые источники говорят и о полумиллионе, и даже большие цифры. Значительная часть этих людей была либо убита, либо ранена и вернулась на фронт, либо была ранена и уже не смогла вернуться на фронт, потому что по статистике каждый шестой раненый превращается в инвалида, не способного к ведению боевых действий", - сказал Андроников.

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Он также подчеркнул, что ничего хорошего Путину мобилизация не принесла:

"Он пытается использовать так называемых добровольцев, которые за длинным рублем идут убивать украинцев. Принудительный набор большого количества людей, которые не желают воевать, приведет к политическим, социальным, экономическим проблемам в России однозначно"

Также он отметил, что Путин предпочитает тратить ресурсы экономики на то, чтобы убивать украинцев, чем обеспечить благополучие граждан своей страны.

Кроме того, военный прокомментировал информацию о том, что якобы моряков с единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" отправили пехотинцами в бои на фронте в Украине, отметив, что "в РФ все делается добровольно-принудительно".

"Этому бесполезному кораблю нашли соответствующее применение - плавсостав списать на сушу. Понятно, что штурмовики из них будут так себе. Как всегда в российской армии на скорую руку подготовят - за неделю-две", - рассказал "Цезарь".

Мобилизация в России - последние новости

Недавно своим указом правитель РФ Владимир Путин снова увеличил численность Вооруженных сил России. Согласно документу, штатная численность ВС РФ увеличивается до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн будут составлять военнослужащие.

Согласно прошлогоднему указу численность военнослужащих в РФ составляла 1 320 000 человек.

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