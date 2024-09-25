Хотя Украина прямо не была упомянута, внесенные изменения явно прописаны под нынешнюю ситуацию в российско-украинской войне.

Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания, и теперь она может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, из-за запуска беспилотников. Об этом рассказал российский диктатор Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, на совещании по "ядерному сдерживанию" Путин сообщил, что военно-политическая обстановка в мире меняется и создает для России новые угрозы и риски, в связи с чем Россия обновляет "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания". Это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России.

Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

В частности Путин озвучил следующие новации:

агрессия против России со стороны любого неядерного государства , но с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение на Российскую Федерацию;

, но с участием или рассматривается как их совместное нападение на Российскую Федерацию; РФ может применить ядерное оружие, если получит достоверную информацию о массированном старте "средств воздушно-космического нападения" (самолёты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники , гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими российской границы;

, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси;

РФ может применить ядерное оружие, если противник, используя обычное неядерное оружие, создаёт критическую угрозу российскому суверенитету.

Ядерные угрозы России: последние новости

Как писал УНИАН, Россия систематически пытается запугивать Запад намеками на готовность применить ядерное оружие. Например, недавно спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил ударить баллистическими ракетами по Европарламенту в Страсбурге, если Украине позволят глубокие удары по территории РФ.

Близкие к Кремлю источники заявили газете The Washington Post, что тактика запугивания Запада ядерным оружием теряет свою эффективность. Теперь Владимир Путин должен придумать какие-то новые инструменты для того, чтобы защитить свои "красные линии". Однако пока ничего, кроме перекладывания ядерной дубины из руки в руку, придумать не удалось.

Вас также могут заинтересовать новости: